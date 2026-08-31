Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»

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Ляззат Танысбай имеет более 30 лет профессионального опыта в сфере телевидения. В разные годы возглавляла телеканал «Астана», медиахолдинг «НҰР-Медиа, АО «РТРК «Казахстан», телеканал «Евразия», также работала в Министерстве связи и информации Республики Казахстан.



Накопленный профессиональный и управленческий опыт будет направлен на дальнейшее совершенствование АО «Агентство «Хабар», последовательную модернизацию ключевых направлений деятельности и повышение роли телеканала «24KZ» как ведущего общественно-политического телеканала страны.



Ранее возглавлявший Агентство Кемельбек Ойшыбаев освобожден от занимаемой должности.