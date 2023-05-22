А что, если?..

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Объединив усилия властей и вузов, можно превратить рекреационные зоны в своеобразные технопарки.

Всякий раз, гуляя вокруг озера Сайран, наслаждаешься тишиной и горным бризом. Это не просто любимое место отдыха алматинцев, а, по сути, большая рекреационная зона, спасающая жителей большого городского района от духоты и смога.

В этом году впервые с момен­та создания искусственного озера начала проводиться механическая очистка его дна от наносов и ила. Уже вывезено 42 тыс. кубометров донных отложений. Кроме того, планируется провести капитальную реконструкцию довольно обширной территории вокруг водоема.

Представители городского акимата и архитекторы представили журналистам будущий проект реконструкции. По завершении его реализации вокруг озера появятся общественное пространство, комфортные пешеходные, спортивные и детские зоны.

Строители благоустроят пляж и береговую линию, мос­том соединят восточную и западную набережные, а еще создадут небольшое искусственное озеро, где появятся лотосы, детский городок, велопарк, скейт- и ролопарк, установят тренажеры для занятий спортом.

Архитектор проекта Нелли Лаптева пообещала, что это будет место комфортного паркового пространства для всех горожан.

Судя по проекту, предстоят масштабные работы и вложение немалых бюджетных средств. Но, к сожалению, история подобных проектов всегда начинается громко, а потом... их передают в обслуживание районных акиматов и подрядных организаций. Те по мере своих возможностей, конечно, стараются содержать объекты в порядке, но довольно быстро все приходит в упадок.

А если пойти по другому пути? Ну например, привлечь к дальнейшему содержанию этого общественного пространства вузы города и превратить его в открытый технопарк, где будут реализовываться смелые идеи студентов?..

Такое общественное пространство с инфраструктурой может стать наглядным примером реализации идей вузовского образования на деле. Действительно, Алматы считается образовательным центром страны, а как используется этот интеллектуальный потенциал на благо развития самого крупного мегаполиса Казахстана? Уже сейчас можно ввести в курс дела будущих специалистов из разных сфер, чтобы они смогли погрузиться в проект.

К примеру, будущие инженеры могли бы не просто содержать в рабочем состоянии автоматическую систему полива и альтернативную систему освещения, но и набираться практических навыков при их обслуживании. Студенты-архитекторы и ландшафтные дизайнеры могли бы предложить идеи обустройства общественного пространства. Ответственность за зеленые насаждения и их уход с применением научного подхода можно было бы возложить на будущих лесоводов, биологов, озеленителей, почвоведов.

При этом властям города стоит рассмотреть возможнос­ти оплаты труда студентов, что будет хорошим подспорьем для них. В общем, для того чтобы этот зеленый ­оазис не зачах, а становился все краше и лучше, его надо не просто содержать, а лелеять. Смогут ли это сделать рабочие подрядных организаций и технические специалисты, – большой вопрос.

Конечно, могут появиться сомнения: способны ли в таком деле сотрудничать местный исполнительный орган и вузы? Но в том-то и дело, что мы живем в одном городе, и для осуществления смелых шагов надо просто ломать устоявшиеся барьеры.

#Алматы #акимат #реконструкция #архитектура #озеро #Сайран #водоемы

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