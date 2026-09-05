Новый формат общественного представительства

Выступая на открытии первой сессии первого созыва недавно избранного Курултая, Глава государства Касым-Жомарт

Токаев анонсировал скорый старт работы еще одного элемента новой конституционной архитектуры – Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет) будет сформирован уже во второй половине сентября.

«Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политичес­кое многообразие нашей страны», – подчеркнул Президент.

Нормативно-правовая база деятельности новой структуры, которой предстоит представлять интересы всего народа Республики Казахстан, уже создана. Так, 1 июля 2026 года вступил в силу Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі», который определяет правовой статус, полномочия, порядок образования, формирования состава и организации деятельности.

Главное предназначение Народного Совета Казахстана – обеспечить участие общества в формировании и реализации государственной политики, соз­дать условия для широкого общенационального диалога и выработки решений, основанных на общественном согласии. В чис­ле задач, стоящих перед Халық Кеңесі, – разработка предложений и рекомендаций по основным нап­равлениям внутренней политики, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности государства и общенациональных ценностей. Кроме того, как прямо прописано и непосредственно в Конституции, и в Конституционном законе «О Қазақстан Халық Кеңесі», эта структура обладает правом законодательной инициативы и может выдвигать предложения о назначении всенародного референдума.

На совет также возлагается организация Съезда лидеров мировых и традиционных религий (ранее этим занимался Сенат) и, по поручению Президента, других гуманитарных форумов государственного значения. Кроме того, Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана, – проведение сбалансированной политики в области межэтнических отношений, укрепление единства и согласия в обществе, консолидация нации.

Такой пул полномочий делает новую структуру не просто консультативным органом, а полноценным механизмом, конвертирую­щим общественную дискуссию в конкретные рекомендации для законодательной и исполнительной ветвей власти. Таким образом диалог между государством и гражданами выходит на новый уровень, становясь частью общей системы принятия решений, повышения качества управления и обеспечения баланса интересов.

Принципиально важно, что новый формат общественного представительства будет максимально полно отражать интересы всего народа страны. Как подчеркивал Касым-Жомарт Токаев: «Халық Кеңесі – это символ уникального многообразия Казахстана». Соглас­но закону, в него войдут 126 граж­дан в следующей пропорции: 42 представителя – от этнокультурных объединений, 42 – от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 42 – от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения. При этом членство в Халық Кеңесі предполагает ответственность не перед отдельной общественной или социальной группой, а перед страной и народом в целом.

Срок полномочий членов Халық Кеңесі – четыре года. Свою деятельность они будут осуществлять на общественных началах. Закон не допускает их объединения по этническому, религиозному, партийному или региональному признаку. Как от членов совета от них требуется соблюдение законодательства и этических норм, независимость, беспристрастность и приоритет общественных интересов.

Важной частью работы совета и его членов станет взаимодействие с Курултаем и государственными органами. Так, Халық Кеңесі сможет направлять в Курултай заключения и рекомендации, подготовленные по итогам общественного обсуждения, а его представители – участвовать в слушаниях, заседаниях комитетов и рабочих групп. Аналогичный механизм предусмотрен во взаимодействии с центральными и местными государственными органами.

При этом общественный диа­лог не будет ограничиваться национальным уровнем. На местах деятельность Халық Кеңесі предполагается обеспечивать через общественные советы – они станут связующим звеном между советом, гражданским обществом и населением регионов, смогут участвовать в реализации его задач и направлять предложения по вопросам, входящим в компетенцию Народного Совета.

Работать Қазақстан Халық Кеңесі будет на постоянной основе. Конституционным законом определено, что высшим руководящим органом его станет Сессия: первая созывается Президентом Республики Казахстан, последую­щие – председателем совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Именно Сессия будет определять основные подходы по вопросам внутренней политики, общественного согласия и общенационального единства, а также принимать решения по законодательным предложениям и инициативам о проведении референдума.

Между сессиями деятельность Қазақстан Халық Кеңесі будет координировать Президиум – Төралқа, коллегиальный орган, формируемый из числа членов совета. Именно Төралқа будет заниматься текущей работой: инициировать разработку законопроектов, формировать предложения в план работы, участвовать в создании комитетов и рабочих групп, заслушивать их руководителей и принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции Сессии.

Таким образом, Қазақстан Халық Кеңесі становится важным элементом системы, в которой общественный диалог – не разовая процедура, а постоянный процесс. Озвученный Президентом принцип «Разные мнения – единая нация» воплощается на практике через деятельность Народного Совета – различные общественные позиции получают возможность быть услышанными, обсужденными и сведенными вокруг общенациональных интересов.

Именно в этом заключается ключевая роль Халық Кеңесі – быть площадкой для содержательного разговора общества и государства и способствовать выработке решений, направленных на укрепление согласия, единства и устойчивого развития Казахстана.