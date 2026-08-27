Недра становятся доступнее

За два года в Казахстане открыто 54 новых месторождения
Геосъемка масштаба 1:50 000
В числе поручений, обозначенных в ежегодных Посланиях Президента Касым-Жомарта Токаева, важное место занимают задачи по повышению эффективности геологоразведки, развитие цифровых инструментов и создание условий для более рационального использования минерально-сырьевой базы. Правительство Казахстана продолжает работу по обновлению системы геологического изучения недр.
При этом сегодня речь ведется уже не только о расширении площади изученных территорий. Геологоразведка переходит к более детальному исследованию перспективных участков, накопленные за десятилетия сведения переводятся в цифровой формат, а следующим этапом становится их использование в системах Big Data и ИИ.
Геологоразведка повышает детальность исследований. Работы проводятся в масштабе 1:200 000 и направлены на дальнейшее формирование целостной картины минерально-сырьевого потенциала республики. Сегодня геолого-геофизическая изученность территории Казахстана в данном масштабе составляет около 2,04 млн кв. км. В 2026 году данный показатель планируется довести уже до 2,2 млн.
Параллельно отрасль переходит к более детальной геологической съемке масштаба 1:50 000. В этом году начато осуществление 20 проектов, ориентированных на выявление перспективных участков полезных ископаемых. Общая площадь геологического изучения в рамках данных работ составит 100 тыс. кв. км.
Исследования сосредоточены на территориях, перспективных для выявления золота, меди, полиметаллов, редких и редкоземельных металлов, лития, вольфрама и молибдена. При проведении работ используются аэрогеофизические и геохимические методы, данные дистанционного зондирования Земли и современные лабораторные методы анализа.
Такой подход позволяет сместить акцент с общего картирования на поиск конкретных перспективных участков. Для государства это означает более точную оценку минерально-сырьевого потенциала, а для инвесторов – получение более структурированной информации о территориях, которые могут представлять интерес для дальнейшего изучения и освоения.
Прирост минерально-сырьевой базы
По результатам геологоразведочных работ в течение последних двух лет продолжилось расширение минерально-сырьевой базы страны. Как сообщила пресс-служба Правительства со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК, в 2024 году на государственный учет впервые поставлены 35 месторождений: 23 – твердых полезных ископаемых, шесть – углеводородного сырья и шесть – подземных вод.
В 2025 году на госучет поставлено еще 19 новых месторождений: 17 – твердых полезных ископаемых, одно – углеводородного сырья и одно – подземных вод. Таким образом, за 2024–2025 годы государством учтено 54 новых месторождения.
По данным отраслевого министерства, за указанный выше срок получен прирост ресурсов и запасов по следующим видам полезных ископаемых: золоту – 157 210,6 кг; серебру – 9 432 т; меди – 122,7 тыс. т; хромовой руде – 927 тыс. т; цинку – 171,9 тыс. т; свинцу – 114,8 тыс. т; железным рудам – 262 209,4 тыс. т; марганцу – 11,052 тыс. т; фосфоритовым рудам – 1 338,32 тыс. т; нефти – 199 млн т; газу – 22 млрд кубометров; подземным водам – 104,148 тыс. кубометров в сутки.
В целом на государственном учете находится до 10 тыс. месторождений различных видов полезных ископаемых.
Прогнозные ресурсы РЗМ
К важным направлениям геологоразведки относится поиск критически важных и стратегических полезных ископаемых, необходимых для развития промышленности и новых технологий. В их числе – золото, медь, полиметаллы, литий, вольфрам, молибден, а также редкие и редкоземельные металлы (РЗМ).
Казахстан располагает ресурсной базой по ряду таких видов сырья. Вольфрам представлен, в частности, Караобинским месторождением. К наиболее крупным объектам по литию относятся Карагайлы-Актас, а также Ахметкино и Ахмировское. Крупнейшие месторождения молибдена сосредоточены в Карагандинской области, среди них Коктенколь, Верхне-Кайрактинское и Северный Катпар. В области Абай одним из значимых объектов является Айдарлы.
Особую роль в этом перечне занимают редкие и редкоземельные металлы, востребованные в современных технологиях и перспективных производствах. Их освоение имеет значение не только для сырьевого сектора, но и для дальнейшего развития промышленности.
В настоящее время исследования завершены на 11 участках, включенных в программу поисковых работ. Наиболее перспективным назван участок Куйректыколь в Карагандинской области. По результатам работ здесь получена высокая прогнозная оценка содержания редкоземельных металлов La, Ce, Nd и Y. Общий объем прогнозных ресурсов по участкам составляет 935,4 тыс. тонн. Дополнительно по площади Иргиз подсчитаны запасы категории С2 в объеме 795,8 тыс. тонн. Перспективность на редкие и редкоземельные металлы также оценена на участках Кенкудук, Ржавая Сопка, Миролюбовский, Бокай и Кунеой.
Расширена поддержка инвесторов
Масштабирование геологоразведочных работ сопровождается планомерным совершенствованием нормативно-правовой базы отрасли. В последние три года в Кодекс РК о недрах и недропользовании были внесены дополнения и корректировки, касающиеся совершенствования государственной политики в сфере недропользования, повышения инвестиционной привлекательности, цифровизации процедур, а также рационального использования недр и охраны окружающей среды.
Так, в 2024 году изменения были направлены в том числе на повышение прозрачности предоставления участков недр, совершенствование аукционного механизма, развитие цифровых сервисов и регулирование сфер твердых полезных ископаемых, углеводородов и урана. В 2025 году была продолжена работа по цифровизации отрасли и развитию Единой платформы недропользования.
В законодательстве закреплен статус Единой платформы недропользования, расширен механизм электронных аукционов, предусмотрены дополнительные меры поддержки стратегических инвесторов и механизмы регулирования малоизученных территорий. Эти изменения призваны сделать процедуры предоставления участков более понятными и перевести значительную часть взаимодействия в цифровой формат.
Государственные геологические работы финансируются в рамках бюджетной программы по обеспечению рационального и комплексного использования недр и повышению геологической изученности территории. За 2024–2026 годы объем государственного бюджетного финансирования составил 62,4 млрд тенге. В 2024 году было предусмотрено 6,6 млрд тенге, в 2025 году – 7,9 млрд тенге, в 2026 году – 47,9 млрд тенге.
В рамках программы выполняются региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы. Их результатом должно стать дальнейшее повышение качества и полноты геологической информации, необходимой как для государственного управления недрами, так и для деятельности недропользователей.
Одно из наиболее важных преобразований в отрасли связано с переводом накопленной геологической информации в цифровой формат. На Единой платформе недропользования создана карта недропользования РК, на которой размещено 66,1 тыс. первых томов геологических отчетов. С ними географически связаны 109,5 тыс. контуров изученности. Кроме того, оцифровано более 4,8 млн единиц первичной геологической информации. В этот массив входят около 4,3 млн листов на бумажных носителях, 355 тыс. графических приложений, 97 тыс. магнитных лент и 62 тыс. картриджей.
Практическое значение этой работы заключается в том, что геологические материалы становятся доступнее для пользователей. Инвестору или недропользователю не требуется обращаться только к архивному фонду для предварительного изучения территории. Через цифровую карту можно ознакомиться с отчетами, увидеть контуры изученности и оценить потенциал конкретного участка.
От разведки к добыче
Таким образом, в отрасли завершается формирование сквозной цифровой инфраструктуры. Она объединяет геологические данные, интерактивную карту, Единую платформу недропользования, аналитику Big Data и алгоритмы искусственного интеллекта в единую цепочку принятия инвестиционных решений.
Параллельно Министерством промышленности и строительства проводится цифровая трансформация государственного учета минерально-сырьевой базы. Формируется единое информационное пространство, связывающее сведения о месторождениях, запасах и объектах недропользования.
Стратегическая цель Правительства заключается в выстраивании замкнутой производственной цепочки: выявление ресурса, геологоразведка, добыча, глубокая переработка и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны. Данный подход напрямую содействует индустриальной диверсификации национальной экономики.
Практические результаты интеграции уже фиксируются: за последние три года переход от стадии разведки к добыче оформлен по семи контрактам на недропользование (три – в 2024 году, два – в 2025-м, два – в 2026-м). За этот же период министерством выдано 96 лицензий на добычу твердых полезных ископаемых (33 – в 2024 году, 32 – в 2025-м, 31 – в 2026-м).
В нефтегазовом секторе, где ключевыми ресурсами являются нефть, сырой газ и природный битум, приоритеты отданы освоению малоизученных осадочных бассейнов для обеспечения внутренней энергетической безопасности. За 2025–2026 годы по нефтегазовому направлению в стадию добычи переведено восемь месторождений.
В дальнейшем развитие геологоразведки в Казахстане будет связано с повышением детальности исследований, расширением применения технологий искусственного интеллекта и более эффективным использованием накопленной геологической информации. Для Казахстана это создает единую основу, в которой результаты геологоразведки становятся инструментом не только для оценки запасов, но и для принятия решений о дальнейшем освоении территорий.