Недра становятся доступнее

За два года в Казахстане открыто 54 новых месторождения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Геосъемка масштаба 1:50 000

В числе поручений, обозначенных в ежегодных Посланиях Президента Касым-Жомарта Токаева, важное место занимают задачи по повышению эффективности геологоразведки, развитие цифровых инструментов и создание условий для более рационального использования минерально-сырьевой базы. Правительство Казахстана продолжает работу по обновлению системы геологического изучения недр.

При этом сегодня речь ведется уже не только о расширении площади изученных территорий. Геологоразведка переходит к более детальному исследованию перспективных участков, накопленные за десятилетия сведения переводятся в цифровой формат, а следующим этапом становится их использование в системах Big Data и ИИ.

Геологоразведка повышает детальность исследований. Работы проводятся в масштабе 1:200 000 и направлены на дальнейшее формирование целостной картины минерально-сырьевого потенциала республики. Сегодня геолого-геофизическая изученность территории Казахстана в данном масштабе составляет около 2,04 млн кв. км. В 2026 году данный показатель планируется довести уже до 2,2 млн.

Параллельно отрасль переходит к более детальной геологичес­кой съемке масштаба 1:50 000. В этом году начато осуществление 20 проектов, ориентированных на выявление перспективных участков полезных ископаемых. Общая площадь геологического изучения в рамках данных работ составит 100 тыс. кв. км.

Исследования сосредоточены на территориях, перспективных для выявления золота, меди, полиметаллов, редких и редкоземельных металлов, лития, вольфрама и молибдена. При проведении работ используются аэрогеофизические и геохимические методы, данные дистанционного зондирования Земли и современные лабораторные методы анализа.

Такой подход позволяет смес­тить акцент с общего картирования на поиск конкретных перспективных участков. Для государства это означает более точную оценку минерально-сырьевого потенциала, а для инвесторов – получение более структурированной информации о территориях, которые могут представлять интерес для дальнейшего изучения и освоения.

Прирост минерально-сырьевой базы

По результатам геологоразведочных работ в течение пос­ледних двух лет продолжилось расширение минерально-сырьевой базы страны. Как сообщила пресс-служба Правительства со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК, в 2024 году на государственный учет впервые поставлены 35 месторождений: 23 – твердых полезных ископаемых, шесть – углеводородного сырья и шесть – подземных вод.

В 2025 году на госучет поставлено еще 19 новых месторождений: 17 – твердых полезных ископае­мых, одно – углеводородного сырья и одно – подземных вод. Таким образом, за 2024–2025 годы государством учтено 54 новых месторождения.

По данным отраслевого министерства, за указанный выше срок получен прирост ресурсов и запасов по следующим видам полезных ископаемых: золоту – 157 210,6 кг; серебру – 9 432 т; меди – 122,7 тыс. т; хромовой руде – 927 тыс. т; цинку – 171,9 тыс. т; свинцу – 114,8 тыс. т; железным рудам – 262 209,4 тыс. т; марганцу – 11,052 тыс. т; фосфоритовым рудам – 1 338,32 тыс. т; нефти – 199 млн т; газу – 22 млрд кубометров; подземным водам – 104,148 тыс. кубометров в сутки.

В целом на государственном учете находится до 10 тыс. мес­торождений различных видов полезных ископаемых.

Прогнозные ресурсы РЗМ

К важным направлениям гео­логоразведки относится поиск критически важных и стратегических полезных ископаемых, необходимых для развития промышленности и новых технологий. В их числе – золото, медь, полиметаллы, литий, вольфрам, молибден, а также редкие и редкоземельные металлы (РЗМ).

Казахстан располагает ресурс­ной базой по ряду таких видов сырья. Вольфрам представлен, в частности, Караобинским месторождением. К наиболее крупным объектам по литию относятся Карагайлы-Актас, а также Ахметкино и Ахмировское. Крупнейшие месторождения молибдена сосредоточены в Карагандинской области, среди них Коктенколь, Верхне-Кайрактинское и Северный Катпар. В области Абай одним из значимых объектов является Айдарлы.

Особую роль в этом перечне занимают редкие и редкоземельные металлы, востребованные в современных технологиях и перспективных производствах. Их освоение имеет значение не только для сырьевого сектора, но и для дальнейшего развития промышленности.

В настоящее время исследования завершены на 11 участках, включенных в программу поисковых работ. Наиболее перспективным назван участок Куйректыколь в Карагандинской области. По результатам работ здесь получена высокая прогнозная оценка содержания редкоземельных металлов La, Ce, Nd и Y. Общий объем прогнозных ресурсов по участкам составляет 935,4 тыс. тонн. Дополнительно по площади Иргиз подсчитаны запасы категории С2 в объеме 795,8 тыс. тонн. Перспективность на редкие и редкоземельные металлы также оценена на участках Кенкудук, Ржавая Сопка, Миролюбовский, Бокай и Кунеой.

Расширена поддержка инвесторов

Масштабирование геологоразведочных работ сопровождается планомерным совершенствованием нормативно-правовой базы отрасли. В последние три года в Кодекс РК о недрах и нед­ропользовании были внесены дополнения и корректировки, касающиеся совершенствования государственной политики в сфере недропользования, повышения инвестиционной привлекательности, цифровизации процедур, а также рацио­нального использования недр и охраны окружающей среды.

Так, в 2024 году изменения были направлены в том числе на повышение прозрачности предоставления участков недр, совершенствование аукционного механизма, развитие цифровых сервисов и регулирование сфер твердых полезных ископае­мых, углеводородов и урана. В 2025 году была продолжена работа по цифровизации отрасли и развитию Единой платформы недропользования.

В законодательстве закреплен статус Единой платформы нед­ропользования, расширен механизм электронных аукционов, предусмотрены дополнительные меры поддержки стратегичес­ких инвесторов и механизмы регулирования малоизученных территорий. Эти изменения призваны сделать процедуры предоставления участков более понятными и перевести значительную часть взаимодействия в цифровой формат.

Государственные геологичес­кие работы финансируются в рамках бюджетной программы по обеспечению рационального и комплексного использования недр и повышению геологической изученности территории. За 2024–2026 годы объем государственного бюджетного финансирования составил 62,4 млрд тенге. В 2024 году было предусмотрено 6,6 млрд тенге, в 2025 году – 7,9 млрд тенге, в 2026 году – 47,9 млрд тенге.

В рамках программы выполняются региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы. Их результатом должно стать дальнейшее повышение качест­ва и полноты геологической информации, необходимой как для государственного управления недрами, так и для деятельности недропользователей.

Одно из наиболее важных преобразований в отрасли связано с переводом накопленной геологической информации в цифровой формат. На Единой платформе недропользования создана карта недропользования РК, на которой размещено 66,1 тыс. первых томов геологических отчетов. С ними географически связаны 109,5 тыс. контуров изученности. Кроме того, оцифровано более 4,8 млн единиц первичной гео­логической информации. В этот массив входят около 4,3 млн лис­тов на бумажных носителях, 355 тыс. графических приложений, 97 тыс. магнитных лент и 62 тыс. картриджей.

Практическое значение этой работы заключается в том, что геологические материалы становятся доступнее для пользователей. Инвестору или недропользователю не требуется обращаться только к архивному фонду для предварительного изучения территории. Через цифровую карту можно ознакомиться с отчетами, увидеть контуры изученности и оценить потенциал конкретного участка.

От разведки к добыче

Таким образом, в отрасли завершается формирование сквозной цифровой инфраструктуры. Она объединяет геологические данные, интерактивную карту, Единую платформу недропользования, аналитику Big Data и алгоритмы искусственного интеллекта в единую цепочку принятия инвестиционных решений.

Параллельно Министерством промышленности и строительства проводится цифровая транс­формация государственного учета минерально-сырьевой базы. Формируется единое информационное пространство, связывающее сведения о месторождениях, запасах и объектах недропользования.

Стратегическая цель Правительства заключается в выстраи­вании замкнутой производственной цепочки: выявление ресурса, геологоразведка, добыча, глубокая переработка и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью внут­ри страны. Данный подход напрямую содействует индустриальной диверсификации национальной экономики.

Практические результаты интеграции уже фиксируются: за последние три года переход от стадии разведки к добыче оформ­лен по семи контрактам на недропользование (три – в 2024 году, два – в 2025-м, два – в 2026-м). За этот же период ми­нистерством выдано 96 лицензий на добычу твердых полезных ископаемых (33 – в 2024 году, 32 – в 2025-м, 31 – в 2026-м).

В нефтегазовом секторе, где ключевыми ресурсами являются нефть, сырой газ и природный битум, приоритеты отданы освоению малоизученных осадочных бассейнов для обеспечения внутренней энергетической безо­пасности. За 2025–2026 годы по нефтегазовому направлению в стадию добычи переведено восемь месторождений.

В дальнейшем развитие геологоразведки в Казахстане будет связано с повышением детальности исследований, расширением применения технологий искусственного интеллекта и более эффективным использованием накопленной геологической информации. Для Казахстана это создает единую основу, в которой результаты геологоразведки становятся инструментом не только для оценки запасов, но и для принятия решений о дальнейшем освоении территорий.