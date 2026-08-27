Лизинг, стимулирующий производство

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Казахстане реализуются меры господдержки, направленные на обеспечение фермеров парком современной техники. Сельхозтоваропроизводители могут приобретать новые тракторы, комбайны, прицепные комплексы и орудия отечественного производства по льготным лизинговым программам со ставкой 5% годовых. При этом нет необходимости вносить первоначальный взнос, а срок погашения займа составляет 10 лет. Кроме того, предусмотрено государственное субсидирование стоимости техники в размере до 30%.

фото из архива «КП»

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в текущем году на продолжение программы льготного лизинга выделено 350 млрд тенге. За два года ее действия объемы покупок сельхозтехники выросли на 35%. Так, если в 2023 году в лизинг было передано 7 710 единиц агрегатов на 178 млрд тенге, то в 2025 году – 10,4 тыс. на 269 млрд.

Особенно впечатляет динамика закупа самоходной техники. В 2025 году агроформирования приобрели 4 249 тракторов – на 50% больше, чем в 2023 году. Количество приобретенных комбайнов достигло 807, что на 58% выше показателя 2023 года.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По информации АО «КазАгроФинанс», по состоянию на 1 августа в лизинг передано 8 920 единиц сельхозтехники на сумму 286,5 млрд тенге. Это на 23% выше аналогичного показателя прошлого года.

Доступность финансовых инструментов создает­ более благоприятные условия для обновления машинно-тракторного парка и снижает финансовую нагрузку на аграриев при приобретении современной техники, которая собирается на отечественных машиностроительных заводах. При этом доля локализации комплектующих узлов и деталей год от года растет.

Так, костанайский завод Agromash увеличивает долю операций, выполняемых внутри рес­публики, включая изготовление узлов, деталей и комплектующих. С 2021 года здесь действует локализационный центр, мощности которого последовательно наращиваются. По итогам 2025 года на этой промышленной площадке выпущено более двух тысяч единиц самоходной техники и свыше 300 тыс. комплектующих для сельхозмашин. Объем выпуска запчастей увеличился пятикратно в сравнении с предыдущими годами.

Кроме того, предприятие расширяет сотрудничество с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники. К производству машин и компонентов привлечены еще семь международных компаний: Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products. С учетом действующих проектов с John Deere, Deutz-Fahr и Lovol, а также производства отечественных комбайнов ESSIL завод последовательно формирует в Костанае крупный мультибрендовый центр по выпуску сельхозтехники.

Расширение международного партнерства позволяет не только увеличивать номенклатуру выпускаемой продукции, но и создавать условия для передачи современных технологий, освоения новых производственных процессов и развития компетенций. Еще одно преимущество локализованного производства – сокращение сроков поставки запасных деталей и проведения ремонта, что особенно важно в период посевной и уборочной. Выпуск компонентов внутри страны снижает зависимость от международной логистики и позволяет оперативней обеспечивать ремонтно-технические потребности хозяйств.

#сельское хозяйство #господдержка #субсидирование #лизинг

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