Первые призывники из Астаны отправились служить на границу

Армия

Всего в этом году из столицы на срочную воинскую службу отправятся 1 400 человек

Фото: Минобороны

В Астане проводили первую группу призывников осеннего призыва, которые будут проходить срочную воинскую службу в подразделении Пограничной службы КНБ, передает Kazpravda.kz.

Церемония прошла на сборном пункте Департамента по делам обороны столицы. В ней приняли участие представители Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие новобранцев.

Молодые люди отправятся в село Курчум Восточно-Казахстанской области. Там они будут служить в воинской части, которая более полувека выполняет задачи по охране Государственной границы Казахстана.

"Защищать рубежи Родины – большая честь и почетная обязанность. Выражаю искреннюю благодарность родителям, воспитавшим достойных сыновей. Призывникам желаю крепкого здоровья, уверенности, выдержки и успехов в освоении военного дела. Пусть служба станет для вас важным шагом на пути к личностному становлению и построению надежного будущего", – напутствовал представитель Департамента по делам обороны города Астаны, полковник в запасе Гани Артыков.

Всего в этом году из Астаны на срочную воинскую службу отправятся 1 400 человек, из них 190 - в Пограничную службу КНБ, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Среди новобранцев - 19-летний Берик Иноятов, который добровольно обратился в местный орган военного управления. В этом году он окончил Высший медицинский колледж Астаны.

Еще одна семья провожает на службу уже второго внука. 

"Здесь в прошлом году мы так же провожали в Пограничную службу моего старшего внука Диаса. Он уже благополучно отслужил и вернулся. Сегодня очередь Серикболсына – он продолжает путь своего брата и также будет служить на границе. Для нашей семьи это большая гордость и ответственность. От всей души желаю нашим ребятам крепкого здоровья, выдержки и благополучной службы", – сказала бабушка призывника Серикболсына Айнабекова.

В Минобороны напомнили, что на время срочной службы военнослужащим предоставляются кредитные каникулы. После увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в казахстанские вузы на государственный грант без сдачи ЕНТ или продолжить службу по контракту.

#военнослужащие #армия #пограничные войска

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