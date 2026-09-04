Раскрывая тайны степной цивилизации

Феномен Иссыка

и золото сакских царей

Автор научной монографии – кандидат исторических наук, археолог, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Бозок» и Института археологии им. А. Х. Маргулана Айнагуль Ганиева – отмечает, что становление Кималя Акишева как исследователя происходило под влиянием выдающихся представителей академической науки.

Молодому археологу посчастливилось пройти обучение у таких гигантов востоковедения, как Алькей Маргулан, Михаил Грязнов и Александр Бернштам. Переняв у них уникальную культуру работы с материалом и скрупулезность полевых методов, Кималь Акишевич сформировал собственный масштабный подход к исследованию Степи.

За годы творческой деятельности он стал организатором и руководителем более чем десятка крупнейших экспедиций, охвативших практически все регионы Казахстана. Организация полевых изысканий в 1950–1970-е годы ХХ века требовала от руководителя огромного личного мужества и организаторского таланта. В этом Акишеву помог военный опыт ветерана Великой Отечественной войны. Экспедиционные отряды регулярно сталкивались со сложнейшими проблемами. В степи не хватало рабочих рук, отсутствовали профилированные дороги, выходила из строя техника, не хватало оборудования, а доставка питьевой воды в отдаленные районы превращалась в ежедневное испытание. Однако благодаря военной дисциплине и принципиальности Кималя Акишева все плановые раскопки проводились строго в срок и на высочайшем методическом уровне.

Мировую известность Кималю Акишеву принесли его фундаментальные работы по археологии сакских и усуньских объединений, в частности исследование царского могильника Бесшатыр и кургана Иссык.

Как отмечает автор книги, исследование шестиметрового Иссыкского кургана, расположенного в сорока километрах к востоку от Алматы, началось под руководством Акишева в 1969 году. Под массивной земляной насыпью находились два погребальных комплекса. Если цент­ральная камера была разграблена еще в древности, то боковое захоронение сохранилось абсолютно непотревоженным.

Именно там находился сакский воин в парадном облачении, украшенном тысячами ювелирных золотых пластин, который вошел в историю как Золотой человек. По словам Айнагуль Ганиевой, этот уникальный костюм продемонстрировал непревзойденный уровень мастерства древних торевтов и показал наличие у саков развитой системы сак­ральных знаков. В своих научных трудах Кималь Акишевич доказал автохтонный характер этой культуры. В монографии «Курган Иссык» 1978 года он обосновал, что декоративно-стилистические особенности звериного стиля иссыкской торевтики имеют местное происхождение, и нет никаких оснований считать эти предметы привозными.

– Открытие Иссыка стало важнейшей вехой в истории мировой археологии, – напоминает Айнагуль Ганиева. – Огромную ценность представляла найденная в кургане серебряная чаша с выцарапанными знаками, ставшая одним из образцов древнейшей письменности. Кроме того, структура погребального комплекса и богатство инвентаря поз­волили Кималю Акишевичу четко обос­новать существование у саков сложной социальной иерархии и развитой государственной структуры.

Огромные заслуги принадлежат Кималю Акишеву в реконструкции уникального костюма. В 1971–1973 годах совместно с реставратором Владимиром Садомсковым ученый впервые в мировой практике создал точную научную реконструкцию костюма и головного убора Золотого человека. Как отмечает Айнагуль Ганиева, Кималь Акишев выявил, что в золотом одеянии воина заложен глубокий сакральный смысл, благодаря чему удалось реконструировать отдельные стороны материальной и духовной культуры саков Жетысу. Впоследствии образ сакского воина и символы древнего искусства вошли в государственную атрибутику нашей страны.

Градостроительные тайны Отрара и открытие Бозока

Наряду с исследованием курганов кочевников Кималь Акишев внес не­оценимый вклад в изучение средневековой городской культуры. С 1969 года он руководил Отрарской экспедицией, а с 1971 года приступил к масштабным раскопкам Отрара, изучая слои XVI–XVIII веков. Чтобы восстановить историческую топографию и определить границы раннесредневекового города, Акишев первым применил ­аэрофотосъемку. Комплексный анализ Отрарского оазиса позволил ученому осветить проблемы взаимоотношений кочевой степи и оседлых земледельчес­ких цивилизаций.

В конце 1990-х годов Кималь Акишев приступил к разработке новой фундаментальной темы – формированию степной цивилизации Евразии. Для этого в 1998 году, в возрасте 74 лет, он переехал в молодую столицу независимого Казахстана – Астану. В стенах Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева ученый основал Лабораторию археологических реконструкций и возглавил Ишимскую стацио­нарную археологическую экспедицию.

Главными задачами экспедиции были поиск и топографическое изучение объектов средневековой городской культуры в степной зоне. Осенью 1998 года во время разведки в верховьях реки Есиль Кималь Акишев вместе со своей супругой, архео­логом Марал Хабдулиной, обнаружили на берегу озера Бузыкты средневековое городище. Памятник сначала назвали Акжол, но затем переименовали в Бозок. Раскопки Бозока с 1999 года стали основным направлением Ишимской экспедиции. Материалы раскопок поз­волили ученому сделать вывод, что Бозок был культурным, экономическим и духовным центром Сарыарки и является тысячелетним предшественником современной столицы. По словам Айнагуль Ганиевой, еще в 2003 году Кималь Акишев научно обосновал идею создания на базе городища Национального парка под открытым небом, которая успешно реализуется сегодня музеем-заповедником «Бозоқ».

Научное наследие и продолжение исследовательских традиций

За годы плодотворной работы Кималь Акишев оставил колоссальное научное наследие, включающее более 250 публикаций, из них 15 монографий и свыше 200 статей. Результаты его раскопок вошли в академические издания по истории Казахстана и учебные пособия. Он первым внедрил метод раскопок широкими площадями, а за выдающиеся успехи был удостоен Государственной премии КазССР, премии имени Шокана Уалиханова, орденов «Парасат» и «Знак Почета».

Одним из достижений патриарха нау­ки стала созданная им вузовская археология. В ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Кималь Акишев открыл кафедру всемирной истории, археологии и этнологии, запустил магистратуру и подготовил десятки молодых специалистов.

– В 2001 году я работала научным сотрудником Лаборатории археологичес­ких реконструкций под руководством Кималя Акишевича, – делится Айнагуль Ганиева. – Наш наставник учил нас, молодых специалистов, не только археологии как профессии. Прежде всего он учил отношению к науке – ответственности за каждое сказанное и написанное слово, уважению к археологическому источнику, умению не спешить с выводами и всегда опираться на факты. Принципы, которые он заложил в нас тогда, остаются для меня профессиональными ориентирами до сих пор.

Сегодня ученики и последователи археологической школы Кималя Акишева работают в научных центрах Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Туркестана и других городов Казахстана. Продолжая дело своего Учителя, они развивают заложенные им научные направления, передавая традиции его школы уже следующему поколению археологов.

Издание книги «Век археологии в научном наследии К. А. Акишева» – это дань глубокого уважения Учителю и Наставнику, чье научное наследие не утратило своей актуальности и сегодня.