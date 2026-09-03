В Минэкологии придет новый министр

Кадровые назначения,Президент

А в Минздраве останется прежний руководитель

Фото: МИД

Указом Главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Акорду

Указом Главы государства Альназарова Акмарал Шарипбаевна назначена министром здравоохранения Республики Казахстан.

Алибек Куантыров родился 14 ноября 1983 года в Атырау. Окончил Томский государственный университет в 2006 году по специальностям «Финансы и кредит» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация». В 2010 году получил степень магистра прикладной экономики в Мичиганском университете по программе «Болашақ».

Трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве ведущего специалиста Департамента внутренней администрации, Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 
С 2010 года занимал должности начальника Управления стратегических разработок Департамента стратегического планирования и анализа в Министерстве экономического развития и торговли РК и заместителя директора Департамента бюджетной политики и планирования в Министерстве финансов РК.

В феврале 2013 года был назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий, а с июня 2013 по апрель 2019 года работал заместителем заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента.

С апреля 2019 по февраль 2021 года занимал должность заместителя заведующего Аналитическим отделом канцелярии Первого Президента РК.

В феврале 2021 года стал вице-министром национальной экономики, а с января 2022 по февраль 2024 года – министром национальной экономики РК. Последнее место работы - заместитель министра иностранных дел Казахстана.

 
#министр #экология #Алибек Куантыров

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