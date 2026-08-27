Семьсот локомотивов за семнадцать лет

фото Игоря Бургандинова

Свыше 230 млн долларов прямых инвестиций вложила в Астане в развитие АО «Локомотив құрастыру зауы­ты» международная группа компаний Wabtec Corporation. Эти средства были направлены на расширение производственных возможностей, передачу технологий, подготовку кадров и расширение пула поставщиков. За годы работы машиностроительная «дочка» Wabtec выпустила 700 локомотивов серии Evolution. Итогам работы предприятия и планам на перспективу был посвящен организованный на завод пресс-тур для журналистов.

Пресс-тур начался с производственных цехов, где из металлических узлов и сегментов постепенно собирают готовый локомотив, предназначенный для эксплуатации на железных дорогах Казахстана и других стран.

– Сегодня на заводе АО «Локомотив құрастыру зауыты» работают более 530 человек. Производственная мощность предприятия составляет до 120 локомотивов в год, – сообщил руководитель администрации завода Рауан Донсебаев.

За годы работы продукция столичной сборочной площадки вышла далеко за пределы внут­реннего рынка. Локомотивы поставляются в Азербайджан, Молдову, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Украину, Монголию и Узбекистан.

Так Астана постепенно становится одним из звеньев региональной железнодорожной инф­раструктуры, а локализованное производство – частью экспорт­ного потенциала республики.

– Сегодня вокруг предприятия сформировалась сеть производственных и сервисных площадок, где работают более 1 400 специалистов, задействованных в производстве, ремонте и обслуживании оборудования, компонентов и запасных частей, – добавил руководитель.

Современный локомотив – это не только двигатель и механика. На предприятии журналистам рассказали и о цифровых решениях, которые используются при его эксплуатации.

Одно из них – Trip Optimizer. Система позволяет оптимизировать управление локомотивом, снизить расход топлива, а также повысить безопасность и эффективность работы. После пилотного проекта с установкой на грузовых локомотивах Evolution с 2024 года началась промышленная фаза ее внедрения на весь грузовой парк этой серии.

Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов. Для этого Wabtec передала учебному центру АО «КТЖ» симулятор локомотива с технологией виртуальной реальности и модель дизельного двигателя Evolution. Так будущие машинисты и технические специалисты могут отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. На сегодняшний день профессиональную подготовку в учебном центре прошли более 1 000 казахстанских машинистов и их помощников.

Завод выполняет еще одну функцию – становится местом, где будущие специалисты получают первый практический опыт. С 2011 года здесь прошли практику более 150 студентов, десять из них впоследствии были трудоустроены на АО «Локомотив құрастыру зауыты». Предприятие сотрудничает с профессионально-техническим и техническим колледжами Астаны, колледжем городского хозяйства «Астана-Профи», Академией логистики и транспорта, техническим университетом имени Каныша Сатпаева.

Есть у студентов и возможность познакомиться с международными производственными площадками Wabtec. В декабре 2023 года компания подписала меморандум о сотрудничестве с ЦМП «Болашак». В рамках программы казахстанские студенты получили возможность пройти производственную практику на предприятиях Wabtec в США.

В 2024 году такую практику прошли четыре студента. Компания обеспечила участников обучением, заработной платой, проживанием и внутренними перелетами в США.

Деятельность Wabtec в Казах­стане не ограничивается промышленными проектами. 15 апреля 2026 года «Фонд социальных проектов» КТЖ при участии Wabtec заключил соглашение по осуществлению социальных проектов. Среди них – строительство Дворца школьников в городе Сексеуле Кызылординской области и школы искусств в городе Шалкаре Актюбинской области.

Локомотивный завод работает в окружении других промышленных предприятий. Индустриальный парк № 1 сегодня является крупнейшей промышленной площадкой столицы и расположен на территории СЭЗ «Астана – новый город».

Здесь реализуются 145 промышленных проектов общей стоимостью более 369 млрд тенге. Сейчас работают 103 предприя­тия, еще 42 проекта находятся на стадии реализации. Более 30 производств создаются с участием иностранных инвестиций.

На действующих предприятиях создано свыше 7 тыс. постоянных рабочих мест. После завершения намеченных проектов появится еще около 2,5 тыс.

В целом промышленный сектор остается одним из драйверов экономики столицы. За январь – июль 2026 года в Астане произведено промышленной продукции на 2 256,2 млрд тенге, индекс физического объема составил 111,9%.

– Важную роль в развитии производственного сектора играют специальные экономические зоны «Астана – новый город» и «Астана-Технополис», где созданы условия для претворения в жизнь крупных инвестиционных и промышленных проектов, – пояснил директор департамента администрирования индустриальных зон Алмат Алимбай.

Следующим этапом станет расширение промышленной инфраструктуры. В столице продолжается развитие проекта Индустриального парка № 2 с применением механизма государственно-частного партнерства.

– Учитывая высокий спрос на размещение новых производств, до 2029 года здесь планируется разместить свыше ста проектов общей стоимостью до 500 миллиардов тенге, что позволит создать около 8 тысяч новых рабочих мест, – отметил Алмат Алимбай.

Так что 700-й локомотив – не просто юбилейная веха. За ней – годы развития производственной площадки, инвестиции, новые технологии, подготовка специалистов и выход продукции на зарубежные рынки.

Для столицы это еще один показатель того, что промышленный потенциал Астаны формируется не только за счет новых проектов на карте города, но и за счет предприятий, которые уже давно работают, развиваются и выпускают продукцию, востребованную как в Казахстане, так и в других странах.