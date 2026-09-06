Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Аудит

Ревизионная комиссия зафиксировала 52 процедурных нарушения и 16 системных недостатков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ревизионная комиссия Астаны подвела итоги государственного аудита эффективности налогового администрирования поступлений в местный бюджет за 2025 год. Проверка выявила финансовые нарушения на 326,2 млн тенге, а также прямые и косвенные потери бюджета на сумму 1,13 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

Аудит охватил деятельность органов государственных доходов столицы по формированию налоговых поступлений, снижению задолженности и расширению налоговой базы. Кроме финансовых нарушений специалисты зафиксировали 52 процедурных нарушения и 16 недостатков системного характера.

При этом еще до рассмотрения итогов проверки в бюджет было возвращено 321,4 млн тенге, что составляет 98,5% от общей суммы выявленных финансовых нарушений.

Несмотря на ежегодный рост налоговых поступлений, аудит установил серьезные недостатки в работе отдельных районных управлений государственных доходов. В частности, в районе Нұра не были приняты меры в отношении 15 налогоплательщиков, представивших декларации по корпоративному подоходному налогу с нулевыми или заниженными показателями. В результате местный бюджет недополучил 302,2 млн тенге.

«По итогам государственного аудита установлены финансовые нарушения, подлежащие поступлению в бюджет, на сумму 326,2 млн тенге, прямые и косвенные потери бюджета составили 1 130,1 млн тенге», - сообщили в Ревизионной комиссии по городу Астане.

В районе Байқоңыр аудиторы выявили случаи, когда не были приняты меры к налогоплательщикам, скрывшим объекты налогообложения по индивидуальному подоходному налогу. Кроме того, часть физических лиц не исполнила обязательства по уплате ИПН с имущественного дохода, из-за чего бюджет недополучил еще 6,7 млн тенге.

Также районные органы государственных доходов не приняли необходимые меры по взысканию налогов с объектов, скрытых от налогообложения. По налогу на имущество сумма составила 10,9 млн тенге, по земельному налогу - 2,1 млн тенге, по налогу на транспорт - 3,1 млн тенге.

Отдельное внимание в ходе проверки уделили рискам сокрытия недвижимости от налогообложения. Такие риски выявлены у 74 налогоплательщиков, за которыми числятся автозаправочные станции, промышленные объекты, магазины, офисы и другие объекты недвижимости.

Еще одной серьезной проблемой стала налоговая задолженность. За проверяемый период объем недоимки вырос с 13,9 млрд до 22,1 млрд тенге, или на 58%. Общая сумма налоговой задолженности увеличилась с 26,6 млрд до 39,2 млрд тенге, что на 47% больше прежнего показателя.

Аудит также показал недостаточную эффективность мер по взысканию задолженности. В 2023 году налоговые проверки не были проведены по 4 293 случаям неисполнения уведомлений, в 2024 году - по 6 975, а в 2025 году - по 5 206 случаям. При этом уровень исполнения уведомлений дебиторами за три года составил лишь 40–44%.

По данным Ревизионной комиссии, выявленные нарушения негативно влияют на полноту и своевременность поступлений в местный бюджет. По итогам аудита государственным органам даны рекомендации и поручения по устранению нарушений, сокращению налоговой задолженности и повышению эффективности налогового администрирования.

#Астана #бюджет #аудит

Популярное

Все
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Night Run собрал около двух тысяч бегунов в Астане
В онкоцентре Алматы автоматизировали приготовление и выдачу лекарств
Казахстан завоевал уже 32 золотые медали на Всемирных играх кочевников
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Цифровую домбру изобрел учитель из СКО
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке
Результат важнее процесса
День шахтера отмечается в Казахстане
«Несоблюдение этики совсем не красит» – Аида Балаева обратилась к журналистам
Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко Дню знаний
Creative Aimaq: на 21 млн тенге реализовали продукцию креаторы Туркестанской области
Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед боем за титул
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
Disney снимет кукольный сериал о Покемонах
Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал «золото» на Grand Slam в Лозанне
Аида Балаева получила новую должность
Роджера Федерера включили в Зал теннисной славы
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Казахстан утвердил стратегию развития внутреннего госaудита
Единые нормы подготовки спортсменов утвердили в Казахстане
Республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налогов –…
Алихан Смаилов дал старт Президентским тестам в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]