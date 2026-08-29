Без права выезда на тротуар

Пользователи самокатов регулярно пересекаются на дорогах с автомобилями и пешеходами, нередко нарушают ПДД. В 2025 году на проблему электросамокатов Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание в Послании народу Казахстана. Принятые двумя годами ранее ограничения не смогли заметно изменить ситуацию в общественных местах, и граждане по-прежнему подвергаются опасности, отметил тогда Президент, поручив безотлагательно принять законодательные поправки.

Поручение Главы государства реализовывалось поэтапно. В конце 2025 года были приняты законы, усилившие требования к операторам проката и ответственность за нарушения. А с 25 августа этого года в стране вступили в силу новые правила для пользователей электросамокатов. Теперь им запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Передвигаться такой транспорт может только по велодорожкам и велополосам. Если их нет, то по обочине или правому краю проезжей части.

При этом выезжать на проезжую часть смогут только граждане старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории. Передвигаться водители могут только в защитном шлеме, а в темное время суток они должны иметь световозвращающие элементы. Максимальная скорость электросамокатов – 25 км⁄ч. На пешеходном переходе водитель обязан сойти с самоката и вес­ти его рядом. Нельзя перевозить пассажиров, пользоваться телефоном и не удерживать руль хотя бы одной рукой.

Отдельные требования установлены для кикшеринговых компаний. Пользователи проходят идентификацию личности по ИИН в приложении компании, а сервисы проверяют их возраст и наличие водительского удостоверения перед допуском на проезжую часть. Если прав нет, приложение предупреждает о запрете выезда на дорогу. Компании также отвечают за обслуживание, страхование и правильную парковку транспорта.

Как пояснили в МВД, каждый прокатный самокат получает уникальный идентификационный номер. Это позволяет вести учет транспортного средства на дорогах. За езду по тротуару предусмотрен штраф по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях – 2 МРП, или 8 650 тенге. Если нарушение совершено повторно в течение года или повлекло за собой аварию с пострадавшими, размер штрафа увеличивается до 10 МРП, или 43 250 тенге.

Необходимость новых требований подтверждает статистика Генеральной прокуратуры. С начала года по вине водителей мопедов произошло 390 ДТП, велосипедистов – 169, водителей малых электрических транспортных средств – 97, электросамокатов – 47. В этих происшествиях пострадали 329 несовершеннолетних, десять детей погибли.

Сами пользователи такого транспорта также становятся жертвами ДТП. Зафиксировано 145 наездов на водителей электросамокатов, 82 – на водителей мопедов и 52 – на водителей малых электрических транспортных средств. Четыре человека погибли, почти 300 получили травмы.

Президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов считает, что сейчас электросамокаты проходят естественный этап развития. По его мнению, езда этого транспорта по тротуарам должна остаться в прошлом, поскольку именно там чаще всего возникают столк­новения и конфликты самокатчиков с пешеходами.

– Я тоже имею самокат, приобрел маску, каску, жилеты и езжу только по дороге или специально выделенным полосам, – говорит эксперт. – Да, это может быть не совсем практично в ситуации, когда мне нужно проехать на два квартала дальше, а «выделенки» уже нет. Но, как нас уверяют в акимате, система велодорожек будет развиваться, и со временем они появятся на каждой улице.

Кикшеринговый сервис, по мнению Арсена Шакуова, необходимо воспринимать как полноценную транспортную услугу. Для ее нормальной работы нужна связанная сеть маршрутов в городах страны. Также ассоциация предлагала выделять для самокатов и велосипедов полосы шириной около 50 см по обеим сторонам дороги, чтобы они могли безопасно ездить вместе с транспортным потоком.

Новая транспортная культура требует дисциплины от всех горожан. Самокатчики нередко заезжают в скверы и парки, не обращая внимания на разметку. Арсен Шакуов уверен, что скорость в таких многолюдных местах необходимо снижать до 6 км⁄ч.

– Нужно понимать, что в парке играют дети, гуляют бабушки, мамы с колясками. Перед самокатом неожиданно может выбежать ребенок. Поэтому к ограничениям скорости следует относиться спокойно. Они вводятся прежде всего ради безопасности, – подчеркивает он.

Отдельным вопросом остается конт­роль за частными электросамокатами. Некоторые из них, по словам эксперта, способны разгоняться до 70–80 км⁄ч. Преследование нарушителя может привести к его падению и тяжелым последствиям. Решить проблему только штрафами невозможно: нужны понятные нормы и эффективный механизм контроля.

– Мы не против самокатов, но пользователи должны понимать свою ответственность. Бывает, что дети выезжают на дорогу, пытаются ехать на одном колесе и воспринимают самокат как развлечение. Для подобных трюков должны быть специально отведенные места. Нужно помнить, что электросамокат – это транс­портное средство, которое является источником повышенной опасности, – считает руководитель ассоциации.

По мнению Арсена Шакуова, действую­щие правила еще будут корректироваться с учетом практики. Однако решать проблему электросамокатов необходимо комплексно: совершенствовать законодательство, развивать велодорожки и усиливать контроль.

В мире единой модели, как должны ездить граждане на электросамокатах, нет. В разных странах правила применяются на основе своих законов и правоприменительной практики.

В США, к примеру, поездки на самокатах регулируются как на федеральном уровне, так и на основе законов штатов. Максимально разрешенная скорость – 32 км⁄ч. Самые строгие правила – в Калифорнии, где необходимы водительские права, обязательно наличие шлема водителям младше 18 лет, езда по тротуа­ру запрещена.

Во Франции управлять электросамокатом можно с 14 лет. Предельная скорость – 25 км⁄ч, обязательна страховка. Ездить следует по велодорожкам или городским дорогам. Тротуар разрешен только по решению местных властей и при скорости до 6 км⁄ч. В Германии минимальный возраст также составляет 14 лет, предельная скорость – 20 км⁄ч. Водительские права не требуются, но обязательны страхование и страховая наклейка. Двигаться разрешено по велодорожкам либо дороге, а по тротуарам – только при наличии специального знака.

В Швейцарии электросамокаты приравнены к медленным электровелосипедам. Скорость их ограничена 20 км⁄ч, по тротуа­рам ездить нельзя. Без специальных прав управление разрешено с 16 лет, а с 14 – при наличии удостоверения на мопед.

Жестче правила в Испании, где самокатам не допускается выезжать на тротуары, пешеходные зоны, междугородние трассы и автомагистрали. Марш­руты определяют муниципалитеты. Во время поездки нельзя пользоваться телефоном и наушниками. В Великобритании ездить на электросамокатах на тротуарах также запрещено. Исключение составляют официальные прокатные программы, где пользователю нужны водительские права, а страховку обеспечивает оператор.