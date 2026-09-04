Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане

Фото: Адема Ергали / Kazpravda.kz

Накануне вечером казахстанская столица на несколько часов погрузилась в латиноамериканскую музыку. На сцену «Астана Арены» вышел Энрике Иглесиас – артист, чьи песни для целого поколения стали саундтреком первой любви, школьных дискотек и беззаботной юности. Еще за несколько дней до концерта в социальных сетях царила настоящая «лихорадка». Кто-то под лирические мелодии ностальгировал по юношеским и студенческим годам, кто-то признавался, что ждал этого выступления больше двадцати лет.

В столицу приехали поклонники со всего Казахстана, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Многие зрители признавались, что покупали билеты не раздумывая, как только узнали о приезде своего кумира. На этот раз обошлось без кузнечиков и специального дресс-кода, как это было на концертах мировых знаменитостей Дженнифер Лопес или Backstreet Boys, уже на подходе к стадиону стал понятен грандиозный масштаб события. Потоки людей растянулись на сотни метров, вокруг дежурили волонтеры и сотрудники служб порядка, а трибуны постепенно заполнялись огнями светящихся браслетов.

Когда на сцене появился главный испанский романтик и покоритель женских сердец Энрике Иглесиас, стадион буквально взорвался эмоциями. Без лишнего пафоса, без сложных театральных выходов мировой исполнитель выглядел уверенно и энергично. Он постоянно двигался по длинной сцене, обращался к разным секторам стадиона, шутил, улыбался и старался держать контакт с залом.

Магия харизмы и эмоции до слез

Визуально шоу выглядело впечатляюще. Световые конструкции, огромные экраны, огненные эффекты, воздушные шары и тысячи синхронно загорающихся браслетов создавали красивую картинку. Даже зрители на верхних ярусах отмечали, что благодаря протяженной сцене чувствовали себя полноценными участниками происходящего.

Сет-лист совпал с главными ожиданиями поклонников популярного латиноамериканского певца: Hero, Escape, Tonight, Bailando, Heartbeat и другие культовые треки.

В какие-то моменты многотысячный стадион пел громче самого артиста. Именно с этим был связан один из спорных нюансов вечера: Иглесиас часто направлял микрофон в зал, предлагая зрителям исполнять целые фрагменты песен. Для фанатов в первых рядах это стало моментом искреннего общения с кумиром, но у части аудитории вызвало лишь недоумение. В соцсетях это связали с акустикой зала.

Однако харизма латиноамериканского мачо и его искренность и способность моментально установить эмоциональную связь с аудиторией во многом компенсировали эти недостатки.

«Я фанатка Энрике Иглесиаса с детства, поэтому, как только узнала о его концерте в Казахстане, сразу купила билет. Это мой большой кумир. Перед его выходом на сцену от эмоций едва не расплакалась. Прозвучали практически все мои любимые песни. Очень понравилось, как он общался с публикой — чувствовалось, что ему действительно важна реакция зрителей. Отдельно хочу отметить длинную сцену: даже с верхних трибун было прекрасно видно происходящее. Огненные эффекты, воздушные шары, светящиеся браслеты, которые одновременно загорались по всему стадиону, создавали невероятную атмосферу. Концерт получился очень красивым и зрелищным, а световое шоу просто завораживало. Было видно, что самому артисту приятно видеть столько поклонников в Казахстане», – поделилась впечатлениями астанчанка Айдана Толеубаева.

Не менее яркие впечатления музыкальный вечер оставил и у другой жительницы столицы Анары Кумединовой.

«Концерт получился замечательным. Энрике – это действительно звезда мирового масштаба, и его энергетика чувствовалась с первых минут. Когда зазвучала Bailando, весь стадион буквально взорвался эмоциями. Я пришла вместе с детьми — хотелось, чтобы и они увидели артиста, песни которого сопровождали мою молодость. Очень приятно было услышать со сцены казахское «рахмет». Для нас это знак уважения к стране и зрителям. После концерта даже сохранили на память воздушные шары», – рассказал зрительница.

Времен связующая нить

Формально шоу длилось около полутора часов, но многим показалось, что музыка умолкла слишком быстро. После месяцев ожидания публика была готова танцевать и петь до глубокой ночи.

Главным послевкусием вечера стала уникальная атмосфера единения. На трибунах плечом к плечу стояли люди совершенно разных возрастов. Те, кто когда-то заслушивал кассеты Иглесиаса до дыр, привели своих детей. Зумеры снимали эстетичные видео для соцсетей, а их родители в это время пели хиты своей юности. Редко какому музыканту удается так органично стереть границы между поколениями.

Символичным стал и финал мероприятия. После того как погас свет, многие зрители не спешили к выходам. Люди фотографировались, бережно прятали на память браслеты, а часть молодежи по собственной инициативе присоединилась к уборке территории, собирая оставшийся пластик и мусор. Этот неожиданный жест стал красивым штрихом к портрету современной столичной публики. В этот вечер на «Астана Арене» было всё: слезы счастья, светлая ностальгия, десятки тысяч голосов в унисон и пьянящее чувство того, что мечта стала реальностью.