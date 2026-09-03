Арман Кырыкбаев стал министром культуры и информации

Кадровые назначения

Указом Главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен министром культуры и информации, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Акорду

Фото: Акорда

Родился 1976 году в городе Астане.

В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления (Narxoz University) по специальности «экономист», в 2002 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан по специальности «международные отношения».

Трудовую деятельность начал в 1996 году референтом управления СНГ и стран Балтики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

1997-2000 гг. – атташе, III секретарь Посольства Республики Казахстан в Узбекистане.

В 2002 году – II секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2002-2005 гг. – директор Департамента стратегии и мониторинга ЗАО «Корпорация АВЕ».

2005-2006 гг. – заместитель акима Медеуского района города Алматы, директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы.

2006-2008 гг. – директор Департамента общественно-политической работы и связи с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

2008-2010 гг. – председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

2010-2012 гг. – заместитель акима Карагандинской области.

2012-2013 гг. – вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

2014-2015 гг. – советник первого заместителя председателя партии «Нұр-Отан».

2015-2019 гг. – заместитель акима города Алматы.

2020-2022 гг. – секретарь партии «Nur Otan».

2022-2024 гг. – заместитель акима города Алматы.

2024-2025 гг. – заведующий Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан.

С 24 февраля 2025 года Указом Главы государства назначен  помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

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