Адаптируясь к меняющимся условиям

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в нынешнем году была продолжена работа по реа­лизации масштабных реформ, инициированных Главой государства в предвыборной программе и Посланиях народу Казахстана. Вступили в силу новые законодательные нормы, стартовал ряд крупных государственных программ, включая нацпроекты «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

Наряду с этим продолжилось осуществление антикризисных мер Правительства, что позволило снизить высокое давление внешних шоков и заложить основу для экономического развития на предстоящий период.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу по удвоению объема национальной экономики до 450 млрд долларов. Для этого будут приняты меры по достижению стабильного ежегодного экономического роста на уровне не менее 6%. В частности, одну из ключевых ролей будет играть реализация проектов в обрабатывающей промышленности.

Если говорить об экономических итогах развития Казахстана за 2023 год, то следует подчеркнуть, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января – ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период 2022-го данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с 11,5 тыс. до 13,3 тыс. долларов

Инфляция в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года. Этого удалось достичь благодаря комплексу мер оперативного и среднесрочного характера.

По итогам шести месяцев было привлечено 13,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка 27 млрд долларов.

Во всех отраслях экономики реализовано 210 новых инвестпроектов общей стоимостью 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в экс­плуатацию 291 объекта на 1,6 трлн тенге.

Рекордными темпами растет производство в машиностроении – на 26,8%. При этом в автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры еще выше – порядка 41% и 32% соответственно.

В текущем году Казахстан экспортировал товаров на 65 млрд долларов. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг 21 млрд долларов.

В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на шесть пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира.

Постановлением Правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тыс. га. До 2048 года в рамках СЭЗ планируется привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций и создать до 60 тыс. рабочих мест.

Реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Так, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах.

Улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства «Экономика простых вещей»: включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до семи лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства. Отменено 10 тыс. излишних требований к бизнесу. Завершена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит с 2024 года в два раза сократить количество проверок бизнеса.

Ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). В частности, по линии холдинга «Байтерек» на эти цели направлено 2,3 трлн тенге. Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.

В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции МСБ с 23 трлн тенге за шесть месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период нынешнего. Число занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек. Доля МСБ в ВВП республики при этом достигла 36,4%.

С начала работы Комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность возвращены пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 железнодорожных путей и сооружений, прочее имущество (более 2 тыс. единиц).

Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ «Қазақстан халқына». В Фонд поддержки инфраструктуры образования выделено около 2 млрд тенге.

В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы исключено 217 социально значимых и стратегически важных объектов.