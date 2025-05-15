Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила министр, этот тёплый праздник уже более 30 лет напоминает о самой важной ценности — семье. Он учреждён ООН, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые касаются каждого: благополучие, забота, поддержка, любовь и, конечно, будущее детей.

По данным главы Минкультуры, сегодня в Казахстане живут 6,2 миллиона семей. Она подчеркнула, что для государства поддержка семьи — не просто приоритет, а основа устойчивого развития. В РК защищают материнство и детство, создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности. Особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак — им нужна поддержка, знания, уверенность.

Совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей. Поддержка выражается не только в словах — это и социальные пособия, и выплаты по уходу за ребёнком. Существует сеть Центров поддержки семьи, которых в стране уже 112. Эти центры помогают решать жизненные вопросы, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.