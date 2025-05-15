Пресс-служба Министерства культуры и информации РК опубликовала поздравительное обращение к казахстанцам главы ведомства к Международному дню семьи, сообщает Kazpravda.kz
Как отметила министр, этот тёплый праздник уже более 30 лет напоминает о самой важной ценности — семье. Он учреждён ООН, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые касаются каждого: благополучие, забота, поддержка, любовь и, конечно, будущее детей.
По данным главы Минкультуры, сегодня в Казахстане живут 6,2 миллиона семей. Она подчеркнула, что для государства поддержка семьи — не просто приоритет, а основа устойчивого развития. В РК защищают материнство и детство, создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности. Особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак — им нужна поддержка, знания, уверенность.
Совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей. Поддержка выражается не только в словах — это и социальные пособия, и выплаты по уходу за ребёнком. Существует сеть Центров поддержки семьи, которых в стране уже 112. Эти центры помогают решать жизненные вопросы, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.
«Семья — это не просто ячейка общества. Это - место, где нас любят, понимают, принимают. Именно здесь формируется наш характер, закладываются ценности и мечты. Когда сильна семья — крепко и государство. Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передаёт их дальше. Вы — опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью!
И символично, что именно сегодня стартует приём заявок на Национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Уверена, в каждом уголке Казахстана есть семьи, чья история вдохновляет. Приглашаю вас стать частью этого доброго и важного конкурса — пусть ваш пример станет поддержкой для других. А ещё приглашаю вас присоединиться к нашему онлайн-челленджу, посвящённому Дню семьи! Делитесь тёплыми фото, семейными историями и традициями под хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025 — пусть вдохновляющих примеров будет как можно больше!» - заключила Аида Балаева.