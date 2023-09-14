Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев

Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанное с легализацией преступного имущества, сообщает Kazpravda.kz .

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«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы, – проинформировали в агентстве. – Также К. Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге».

Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а деньги использованы для развития инфраструктуры образования.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года.

Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Отмена приговора связана с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

Кайрат Боранбаев остается под стражей.