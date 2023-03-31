На 8 лет посадили в тюрьму Кайрата Боранбаева и его подельников

Еще один фигурант дела находится в розыске.
В отношении Кайрата Боранбаева и его подельников вынесен обвинительный приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны.
Согласно материалам дела, Боранбаев и Наханов, будучи учредителями ТОО «АзияГазЧунджа», путем оказания пособничества заместителю генерального директора АО «QazaqGaz» Жанузаку, в группе лиц растратили 14,5 млрд тенге, закупив российский газ по завышенной цене.
Кроме того, Боранбаев и Наханов вместе с организатором преступления С., находящимся в розыске, легализовали, то есть, ввели похищенные деньги в законный оборот, и получили преступный доход в виде дивидендов от предпринимательской деятельности.
«Таким образом, ими совершено тяжкое коррупционное преступление. Санкция статьи 189 части 4 УК предусматривает только лишение свободы от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества», - говорится в сообщении суда.
Учитывая обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, каждому осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, пояснили в суде.
Имущество, добытое преступным путем Кайратом Боранбаевым и Нахановым в виде недвижимого имущества в городах Астаны и Алматы, а также все деньги на личных счетах конфискованы.
«Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», - добавили в суде.
Кроме того, как и запрашивал гособвинитель, судом внесено представление президенту Казахстана о лишении Боранбаева государственных наград - орденов «Курмет», «Енбек үшін», «Парасат», «Барыс» III степени.