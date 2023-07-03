Кайрату Боранбаеву отменили приговор

Общество
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Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: politic.kz

Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

«Приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года в отношении Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы, Боранбаева Кайрата Советаевича, Наханова Романа Балхашевича отменить. Настоящее уголовное дело рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней. Апелляционные жалобы осужденных и их защитников удовлетворить частично», – говорится в постановлении судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 29 июня.

Постановление вступило в законную силу с момента оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Отмена приговора связана с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

По данным документа, по делу имеется несколько вариантов протокола совещания между ООО «Газпром» и АО «КазМунайГаз» от 12 июля 2019 года. В копии имеется пункт 18 о дополнительной поставке российского природного газа в Казахстан по цене 145 долларов США за тысячу кубометров. В исследованном в суде подлиннике протокола совещания с 17 пунктами нет этого пункта. Источники этих документов не установлены. В приговоре не отражено, каким образом получена копия протокола с 18 пунктами, где находится подлинник, почему указанный протокол не направлен на исполнение, по какой причине этот пункт не включен в окончательный вариант решения.

«Таким образом, приговор суда постановлен с нарушениями уголовно-процессуального закона, выводы суда о виновности основаны на предположениях (при отсутствии подлинников документов за основу взяты копии, достоверность и подлинность которых вызывают сомнения), использованы недопустимые доказательства и доказательства, которые не проанализированы, не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими объективными доказательствами», – поясняется в постановлении.

При таких обстоятельствах, как отмечается в документе, приговор суда подлежит отмене, а уголовное дело подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции в коллегиальном составе.

Ранее вынесенный приговор был основан на предположении, что существовал протокол совещания между Газпромом и КазМунайГазом, где пунктом 18 якобы была определена цена продажи газа в 145 долларов США за тысячу кубометров. Хотя согласно сделке АО «Казтрансгаз» купило у ТОО «Азия-газ Чунджа» газ по цене от 167,32 до 176,98 долларов США за тысячу кубических метров газа. Разница в цене вменялась как хищение путем завышения цены газа.

Согласно постановлению, Кайрат Боранбаев и Роман Наханов остаются под стражей, а домашний арест Тайыра Жанұзақ изменен на содержание под стражей, он взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск АО «НК QazagGaz о взыскании с Кайрата Боранбаева и Романа Наханова 14,6 млрд тенге оставлен без рассмотрения.

Также отменены аресты на некоторое имущество осужденных: на квартиру в Астане Тайыра Жанұзақ, квартиру и частный дом в Алматы Кайрата Боранбаева, 2 квартиры в Алматы и машину Land Rover Range Rover L405 Романа Наханова.

У Кайрата Боранбаева конфискованы помещение и земельный участок в Алматы, денежные средства в размере 1,3 млрд тенге, 2,9 млрд тенге. У Романа Наханова 3 квартиры в Астане и 434 млн тенге, с возвратом оставшейся части по принадлежности его родственникам.

Другие аресты на имущество Кайрата Боранбаева сохранены.

#суд #приговор #Боранбаев

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