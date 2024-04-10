Акция «Подари книгу библиотеке» длится круглый год

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В акции «Подари книгу библиотеке» участвуют как отдельные жители, так и целые организации.

фото из архива библиотеки им. С. Сейфуллина

С начала года они передали в фонд Центральной библиотеки им. С. Сейфуллина художественные, научно-познавательные, детские издания, учебно-методическую литературу и сборники произведений местных авторов. Примечательно, что такая акция доброты и популяризации чтения проходит в регионе ежегодно, привлекая с каждым разом все больше участников. Так, в 2022 году библиотеке подарили лишь 196 книг, а в прошлом – порядка 2 400 экземпляров.

– Отрадно, что в акции участвуют не только наши постоянные читатели, но и различные организации и объединения, – говорит директор библиотеки им. С. Сейфуллина Самал Шаях­метова. – Среди них – Национальная академическая биб­лиотека, учебно-методический центр «Тiл», общественный фонд «Даналық», деловой центр KIT и другие. На сегодня наш общий фонд превышает 200 тысяч экземпляров.

Сотрудники хранилища знаний призывают граждан активно приходить и лично знакомиться с интереснейшей коллекцией. Также здесь всегда рады желающим поделиться своими книгами – акция длится круглый год.

#акция #библиотека #книги

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