Аллею спасателей открыли в ВКО

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В преддверии профессионального праздника органов гражданской защиты  в Шемонаихинском районе ВКО посадили аллею спасателей и  открыли монумент «Миссия спасать – достоинство благородных!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Аллея расположена в поселке Усть-Таловка. Идея монумента принадлежит начальнику пожарной части №28 Дидару Ашимхану, который является выпускником Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина, более 5 лет несет службу в борьбе с огнем и обеспечивает безопасность граждан района.  

«Монумент – это символ благодарности в адрес тех героев, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. В этом году сотрудниками нашего департамента был осуществлен 2 831 оперативный выезд, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано более 1 075 человек и спасено 235 граждан. Воздвигнутый монумент несет смысл в воспитании подрастающего поколения», - отметил начальник ДЧС Рашид Блялов.

На мероприятии присутствовали аким Григорий Акулов, начальник ДЧС Рашид Блялов, ветераны, личный состав службы чрезвычайных ситуаций и жители поселка.

Напомним что в Казахстане День спасателя отмечают 19 октября.

#спасатель #монумент

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