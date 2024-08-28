Антибиотики – не панацея

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тренинг организован Бюро по связям и партнерству ФАО в рамках проекта «Усиление подхода «Единое здоровье» в Казахстане и его потенциала для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и зоонозными заболеваниями», который реализуется совместно с Министерством сельского хозяйства РК.

Проект инициирован для укрепления ветеринарной службы в стране в плане наращивания потенциала для профилактики, раннего выявления и реагирования на угрозы здоровью животных и населения.

Основная цель практического тренинга – привлечение внимания к глобальной проблеме устойчивос­ти микроорганизмов к противомик­робным препаратам.

Как отмечают специалисты, сегодня использование антибиотиков в ветеринарии значительно превышает их применение в медицине.

Бесконтрольное применение их в качестве стимуляторов роста животных, а также в составе кормовых добавок приводит к развитию антибиотикорезистентности у микроорганизмов, представляя серьезную угрозу для здоровья как животных, так и людей.