Артефакты на перекрестке веков

Не могли пройти мимо такой важной даты своего старшего «побратима» музей-заповедник «Отырар» и Павлодарский историко-краеведческий музей им. Г. Н. Потанина, в рамках юбилейных мероприятий организовавшие здесь выставки экспонатов из своих фондов.

Все эти выставочные мероприя­тия не только демонстрируют уважение к юбиляру, но также свидетельствуют о том, что с помощью таких визитов можно самим многому научиться, взять лучшее из векового опыта музейной работы.

Северо-Казахстанскому музею, конечно, тоже есть что показать, он и сам охотно отправляет свои артефакты на выездные выставки.

Образованный в 1924 году, музей в Петропавловске собрал за 100 лет более 350 тыс. экспонатов. Общая площадь музейного комплекса составляет около 2 400 квадратных метров. Значительное место занимает экспозиция, отражающая развитие Казах­стана в годы независимости. Посетители музея могут также познакомиться с материалами археологических исследований, уникальными экспонатами по древнейшей истории края.

В 1930-х годах музей располагался в Вознесенском соборе. В 1985 году был открыт отдел изо­бразительного искусства, который позже, в 1989 году, преобразован в самостоятельный музей.

В наши дни музей располагается в самом центре Петропавловска, он занимает несколько старинных зданий, в том числе дома, когда-то принадлежавшие купцу Стрелову и английскому коммерсанту Аркелю. Каменные особняки возведены в XIX веке и теперь являются памятниками архитектуры.

Музейная экспозиция построе­на с учетом исторической периодизации – с древнейших времен до современности. Здесь действуют 13 выставочных залов. В одном из них посетители могут познакомиться с природой и представителями фауны Северного Казах­стана. Внимание посетителей обращает на себя живописная диорама края. В хранилище самых древних артефактов есть скелет шерстистого носорога и фрагменты скелета мамонта. Здесь же представлен коренной зуб мамонта, вес которого 7,5 кг, его обнаружили в 1980 году на глубине трех метров в 18 км от города Сергеевки.

В музее хранятся и фрагменты скелетов древних людей, одежда и керамическая посуда. Особенный интерес вызывают изделия из кости (например, резная ложка и тесло, которые датируются V–III вв. до н. э.).

Экскурсоводы музея охотно рассказывают историю областного центра – Петропавловска. В урочище Кызыл Жар в 1752 году была построена крепость в форме правильного шестиугольника. На внешних углах располагались бастионы с пушками. Крепость стояла на пересечении торговых путей. Современник Пушкина­ Петр Ершов в раннем детстве прожил два или три года в Петропавловске. Есть версия, что сказку о Коньке-горбунке он написал, основываясь именно на петропавловских впечатлениях своего детства.

В одном из залов воссоздан интерьер купеческого дома XIX века.

Северный Казахстан советского времени отражен в многочис­ленных предметах быта и документах, описывающих развитие промышленности края.

Экспозиция «Великая Отечественная война» рассказывает о подвигах жителей Северо-Казахстанской области в тылу и на фронте.

Три зала посвящены современной тематике: «Казахстан в годы независимости», «Северо-Казахстанская область в годы независимости», «Казахстанско-российские отношения».

В зале казахской этнографии и Казахского ханства выделяется кресло бая Идриса Айдарбекулы,­ выполненное из рогов тура. Пружинное сиденье обшито красным бархатом. Ножки, спинка и подлокотники сделаны из рогов, посаженных на деревянную основу. Рога спинки скреплены шерстяной тесьмой. Уникальный экспонат датируется концом XIX века.

В музее рассказывают, что неизвестный мастер изготовил кресло для Идриса-хаджи Айдарбекулы, которого во время Гражданской войны расстреляли колчаковцы. Унаследовал кресло сын Малик, судьба которого, увы, тоже оказалась трагичной: он был репрессирован в 1930-х годах. Сын Малика Ураз Молгаждаров перевез кресло в Петропавловск. После его смерти дочь Венера передала вещь в музей.

Потомки Идриса-хаджи, живущие в России, Китае, Израиле, Германии и других странах, приезжая в Петропавловск, непременно заходят в музей, чтобы увидеть фамильную ценность. Некоторые просят позволения посидеть в кресле, но не получают такого разрешения, потому что это все-таки музей, а не вокзал, да и кресло слишком старое, чтобы подвергать его риску, хоть и сделано оно из рогов самого мощного животного, некогда обитавшего на степных просторах Казахстана.

Еще один уникальный экспонат – тюбетейка, изготовленная узницами лагеря «АЛЖИР», которую подарила музею женщина, родившаяся в лагере в 1940 году. Отец ее служил охранником, мать работала медсестрой. В лагере устраивались концерты узников, которые и подарили тюбетейку с необычным рисунком.

Другие интересные сведения можно получить, посетив такие тематические экскурсии, как «Ұлы дала елі», «Все мы казахстанцы», «Древняя история края», «История Петропавловска», «Природа родного края», «Поэты и писатели родного края».

Для школьников разработаны уроки на темы «Каменный век», «Батыры Северного Казахстана», «Алаш: трагические страницы истории», «Тенге – атрибут независимости», «Обряды и традиции казахского народа», «По следам таинственных животных».

Регулярно в Северо-Казахстан­ском областном историко-краеведческом музее проходят значимые мероприятия, наполняющие культурную жизнь региона яркими событиями.

Так, например, недавно открылась арт-галерея «Ботай». Участвовали в мероприятии глава региона Гауез Нурмухамбетов и председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова, а также известные художники, ветераны, представители творческой интеллигенции и общественности города.

Название галереи связано с уникальным археологическим памятником «Поселение Ботай», вошедшим в список национальных сакральных объектов. В экс­позиции галереи представлены картины художников – основоположников казахстанского искусства, а также произведения мастеров, проживающих на территории области и за ее пределами, участников международных симпозиумов «Ботай – Ұлы дала мәдениеті».

– Новая современная галерея станет местом притяжения жителей и гостей нашего города, займет особое место в культурной жизни области, – считает директор Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Гульнар Мукушева.

Ко Дню благодарности музей приурочил мероприятие «Біз, қазақстандықтар – бір халықпыз» с участием представителей Северо-Казахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана.

Накануне Дня Победы состоялся урок мужества «Отанымыздың батырлары», посвященный 100-летию Героя Советского Союза, Халық Қаhарманы Сагадата Нурмагамбетова и Халық Қаhарманы Рахимжана Кошкарбаева.

Ко Дню труда в Северо-Казахстанском музее подготовили выставку «Учитель – профессии благороднее нет». Экспозиция была посвящена также 110-летию со дня рождения обладательницы знака «Отличник народного просвещения Казахской ССР», почетного гражданина Петропавловска Рашиды Давлеткильдеевой.­

Не обошел вниманием музей и 90-летие выдающегося казахстанского экономиста, доктора экономических наук, профессора, действительного члена НАН РК Аманжола Кошанова. На выставке во Дворце школьников были представлены фотографии, личные вещи, документы и книги ученого.

Летом яркой чередой проходили различные культурные мероприятия в Qyzyljar art center. Концерты детских коллективов, художественные выставки, мастер-классы, национальные игры, фестивали изобразительного искусства, встречи с писателями в литературной гостиной Open air – все они безостановочно сменяли друг друга.

Каждое мероприятие в музее пропитано духом пат­риотизма и уважением к прошлому, все они делают музей тем местом, где история оживает и вдохновляет посетителей на осмысление культурного и исторического богатства страны.

За 100 лет Северо-Казахстанский историко-краеведческий музей стал настоящей сокровищницей истории, хранящей более 350 тыс. артефактов. Из его залов словно слышатся голоса прошлого. Это не просто юбилей, это символ вечного стремления к познанию, сохранению памяти, признак уважения к своим корням. Музей – это свое­образный временной портал, своего рода машина времени, которая дает возможность перемещаться из эпохи в эпоху, ощущая неразрывную связь прошлого с нас­тоящим и будущим.