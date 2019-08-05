В минувшую пятницу глава Правительства в очередной раз проинспектировал ход работ по строительству и ремонту поврежденных зданий, социальных объектов и инженерных сетей города. В частности, он осмотрел жилую зону военного городка, ознакомился с результатами восстановления школы им. И. Журбы, городской больницы, железнодорожного вокзала, жилых домов, пообщался с жителями, а также провел совещание, на котором были подведены итоги проделанной работы и поставлены задачи на предстоящие две недели. За это время, до 20 августа, город должен вернуться к привычному ритму жизни.

Изначально руководством страны ставилась задача восстановить разрушенный Арыс до 1 августа, и к этому времени удалось выполнить основной объем работ, включающий очистку города и прилегающей территории от бое­припасов и их фрагментов.

Во время посещения жилого городка воинской части Аскару Мамину рассказали о ходе капитального ремонта жилых помещений для военнослужащих. Во дворе уже восстановленных двух­этажных домов командующий войсками регионального командования «Юг» Кайдар Каракулов доложил о проделанной работе по очистке города и 20-километровой зоны вокруг Арыса от осколков и фрагментов снарядов, а также о подготовке к передислокации арсенала и продолжении работ по его утилизации.

Всего военными саперами очищено более 1 200 кв. км территории. Сейчас стоит задача – до 20 августа вывезти оставшиеся боеприпасы со складов.

Рассказали Премьер-министру и о ходе восстановления инфраструктуры военного городка. 60% жилых домов здесь уже готовы к заселению, на оставшихся продолжается ремонт. Однако 6 зданий пострадали настолько, что восстанавливать их нет смысла. В итоге 41 военнослужащий остался без жилья. Аскар Мамин поручил оперативно решить этот вопрос.

Заново предстоит отстроить и 4 социальных объекта из 66, восстановление которых вменили АО «ФНБ «Самрук-Казына». Это – станция скорой помощи, стоматология, детско-юношеская спортивная школа на 1 200 мест и детский сад «Гульзала» на 160 мест. Все объекты уже возводятся. Предполагается, что сдать их в эксплуатацию строители смогут в сентябре.

А вот здание железнодорожной станции «Арыс-1» планируют привести в порядок за пару недель. В первые дни после инцидента, казалось, что этот памятник истории и архитектуры практически не пострадал. Однако вскоре строение начало давать просадку, по фасаду пошли глубокие трещины. Так «аукнулся» снаряд, который взорвался на привокзальной площади.

Обследование показало: для сохранения исторического здания одним только косметическим ремонтом не обойтись. Восстановлением вокзала, построенного в 1904 году, займутся специалисты ТОО «А-Спецстрой». Аскар Мамин обратил внимание руководства компании на необходимость максимально сохранить главную архитектурную и историческую достопримечательность Арыса.

Пострадали в Арысе также 36 детских садов, 17 средних школ, 8 медучреждений. Ремонтно-строи­тельные работы ведутся круглосуточно. На здании той же школы им. И. Журбы задействованы около 100 человек. Еще накануне казалось, что для приведения ее в порядок понадобится не один месяц. Но темпы работ настолько высоки, что теперь даже не приходится сомневаться: к 20 августа учреждение будет сдано.

К этому же сроку должны быть вновь введены в строй 62 социальных объекта, включая городскую больницу, где кровельщики уже завершили работы. Сейчас здесь ведутся внутренние отделочные работы и ремонт фасада. Как только строители покинут объект, начнется завоз и установка оборудования, в том числе нового.

В ожидании нового дома живет сейчас семья Гульнары Моминовой. Строители из Восточно-Казахстанской области уже практически полностью подняли стены строения и магазина. От пожара, вспыхнувшего на улице Ергобек, выгорело 8 зданий. И несколько семей терпеливо ждут, пока на пепелище построят новое жилье. Премьер-министр уже был на этом месте и посчитал нужным заехать еще раз, чтобы своими глазами увидеть, как меняется ситуация.

– Мы очень довольны работой строителей, – говорит Гульнара Моминова. – Жара такая стоит, а они работают круглые сутки, стараются быстрее построить нам новое жилье. Спасибо всем казахстанцам, пришедшим на выручку.

Открывая совещание по подведению итогов строительно-ремонт­ных работ, глава Правительства также выразил благодарность всем соотечественникам, представителям бизнеса, акиматов, строи­телям, принявшим деятельное участие в восстановлении Арыса. Он отметил, что в короткие сроки проведена масштабная работа. Ремонт завершен в 6 611 из 7 516 жилых частных домов. Прак­тически во всех из них заменена кровля, установлены новые окна. Еще в 2 тыс. домов продолжается чистовая отделка. На ее завершение понадобится неделя-другая.

С докладами о проделанной работе на совещании выступили министры: обороны – Нурлан Ермекбаев, внутренних дел – Ерлан Тургумбаев, здравоохранения – Елжан Биртанов, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» Болаткан Сандыкбаев, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев.

Глава Правительства заслушал также руководителей ряда регио­нов, на закрепленных объектах которых пока отстают темпы проведения ремонтно-строительных работ, а также есть замечания по качеству их проведения.

На этот вопрос просили обратить внимание и местные жители, поделившиеся на встрече с Аскаром Маминым и другими проблемами. В частности, горожане сетовали на то, что еще не получили единовременной денежной компенсации в размере 100 тыс. тенге.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал, что для социальных выплат от жителей Арыса и ряда пригородных населенных пунктов было принято и зарегистрировано 55 тыс. 865 заявлений, подкрепленных подтверждающими документами. Министерством внутренних дел утвержден список граждан. Завершается работа по открытию банковских счетов для совершеннолетних жителей. Выплаты начнут поступать с 5 августа.

Аскар Мамин поручил акиму Туркестанской области совместно с Министерством труда и соцзащиты населения четко организовать выплату единовременной компенсации жителям Арыса и пригородных населенных пунктов.

– По поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева в восстановлении Арыса активное участие приняли все регионы страны, национальные компании, представители крупного бизнеса, – отметил Аскар Мамин. – За месяц проведена колоссальная работа, более 10 тысяч строителей помогали восстановить город. Акимат Туркестанской области провел большую организаторскую работу, все области подключились.

Подводя итоги совещания, Премь­ер-министр отметил, что основные строительные работы в городе завершены, и дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам и ведомствам. Ставится задача в срок до 10 августа завершить ремонт­ные работы в 905 одноэтажных частных домах. Восстановительные работы в 67 многоэтажках и социальных объектах продлятся до 20 августа.

Акиматам Нур-Султана и Алматинской области поручено активизировать работу в закрепленных за ними секторах и взять ход строи­тельства под строгий контроль.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» надлежит завершить работу по восстановлению всех коммерческих объектов города. Минис­терству обороны в рамках утвержденной «дорожной карты» поручено обеспечить вывоз оружия со складов, а также совместно с акиматом Туркестанской области проработать решение жилищного вопроса 58 гражданских семей, проживаю­щих в военном городке.

Аскар Мамин отметил необходимость мобилизации всех усилий для обеспечения стабильной жизнедеятельности города и подчеркнул, что Правительство по поручению Елбасы и Главы государства будет держать на контроле вопросы дальнейшего развития города Арыса.