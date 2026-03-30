В тематическом концерте приняли участие известные казахстанские исполнители и музыканты

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся творческий вечер выдающегося казахстанского композитора Куата Шильдебаева «Отан Ана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Произведения композитора прозвучали в сопровождении группы Saz&Soul и эстрадно-симфонического оркестра «Астана», что позволило представить их в новом сценическом звучании.

В программу вошли песни «Қайран көңіл», «Сағым дүние», «Отан Ана», «Жан Ана», «Кешір мені», «Аманат», «Аялаған арман-ай», «Сәуле», а также музыкальные темы из известных кинофильмов. В концерте приняли участие известные казахстанские исполнители и музыканты.

Куат Шильдебаев является одним из ярких представителей отечественного музыкального искусства. Его творчество получило признание не только в Казахстане, но и за рубежом.

В 2025 году кюй композитора «Қаракемер» для солирующей скрипки и струнного ансамбля был опубликован американским издательством Global Music Partnership Press. Таким образом, он стал первым представителем Казахстана, чье произведение было издано этим издательством.

Кроме того, кюй «Қаракемер» был включен в коллекцию Нью-Йоркской публичной библиотеки. Премьера произведения состоялась в Гарвардском университете и Музее изящных искусств Бостона, что стало важным подтверждением международного признания казахстанского композитора.