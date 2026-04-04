В Астане появятся новые точки притяжения

Инфраструктура
В городе создадут линейный парк протяжённостью более 4 километров, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Астаны

В Астане продолжается масштабное благоустройство общественных пространств. О новых точках притяжения в столице сообщил аким города Женис Касымбек.

По его словам, в городе активно ведутся работы по обновлению парков, скверов и бульваров.

За последние годы в столице благоустроено порядка 500 общественных и дворовых пространств, при этом особое внимание уделяется озеленению.

"Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В городе начались работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары). К примеру, за последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств. При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению.
Аллея «Мыңжылдық» - начинается работа сразу над тремя важными пространствами: сквер перед театром им. Куанышбаева, привокзальный парк, территория вокзала «Нұрлы жол». Это первый этап формирования большого линейного парка протяжённостью более 4 км, который в будущем свяжет ключевые точки города в единую пешеходную ось", - пишет в своем посте в Instagram Аким Астаны.

Также продолжается благоустройство второй очереди пешеходного бульвара Greenline - от улицы Толе би до улицы Анет баба, а также от улицы Культегин до улицы Айтматова. Здесь появятся игровые и спортивные зоны, система прудов и другие элементы городской среды.

Изменения затронут и ключевые магистрали города: улицы Калдаякова, Кенесары, а также проспекты Мәңгілік Ел, Кабанбай батыра, Момышулы и Ұлы Дала. Основной акцент сделан на создании комфортной пешеходной среды, развитии озеленения и формировании качественных общественных пространств.

Продолжается формирование непрерывного пешеходного маршрута вдоль реки Есиль. Работы ведутся также в парке «Мира и Согласия» в направлении нового Конгресс Центра, в парке «Городской романс», а также на других участках.

Также начнётся благоустройство эко-парка на Малом Талдыколе. В числе новых объектов - скверы у торгового дома «Тұлпар», школы №119, по улице Пушкина, на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Момышулы. Работы также охватят проспект Момышулы, улицу Кудайбердыулы, проспект Кошкарбаева и другие территории.

