И дольше века длится день газеты
В Петропавловске торжественно отметили 105-летний юбилей казахоязычной областной газеты «Soltüstık Qazaqstan». В мероприятии принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев. Он зачитал приветственный адрес от Главы государства и вручил ряду журналистов, внесших значительный вклад в развитие отрасли, государственные награды и благодарственные письма от имени Президента. В рамках научно-практической конференции «Мағжаннан басталған жол» обсуждались современные вызовы журналистики, роль печатных СМИ и пути их развития в современном обществе.