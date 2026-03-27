И дольше века длится день газеты

Масс-медиа
11
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске торжественно отметили 105-летний юбилей ­казахоязычной областной газеты «Soltüstık Qazaqstan». В мероприятии принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев. Он зачитал приветственный адрес от ­Главы государства и вручил ряду журналистов, внесших значительный вклад в развитие отрасли, государственные награды и благодарственные письма от имени Президента. В рамках научно-практической конференции «Мағжаннан басталған жол» обсуждались современные вызовы журна­листики, роль печатных СМИ и пути их развития в современном обществе.

Фото акимата СКО

История газеты – это больше, чем история одного издания. Более века она отражает судьбу североказахстанской земли и ее жителей, сыграв важную роль в развитии ­казахской журналистики, став настоящей кузницей мас­теров пера. Первый номер будущей об­ластной газеты вышел в 1920 году в Омске под названием «Кедей сөзі» («Слово бедняка»). Уже в начале ­1920-х годов редакция переехала в Петропавловск, где издание стало одним из ключевых центров казахской печати на севере страны.

На протяжении десятилетий газета меняла названия: «Бостандық туы», «Кеңес ­ауылы», «Ленин туы», а пос­ле обретения Казахстаном независимости получила нынешнее имя – «Soltüstık Qazaqstan». Особое значение газете придают публикации выдающихся представителей казахской интеллигенции, среди которых Магжан Жумабаев, Сабит ­Муканов, Смагул ­Садуакасов. Их статьи и очерки формировали об­щественное мнение и развивали национальную журналистику. Газета освещала актуальные вопросы сельского хозяйства, образования, культуры, языка и литературы, воспитав не одно поколение талантливых журналистов. Руководители редакции всегда считали ее миссией служение обществу и сохранение живой связи с читателем.

Сегодня «Soltüstık Qazaq­stan» продолжает оставаться главным казахоязычным областным изданием, рассказывая о людях труда, сельских тружениках, предпринимателях, ученых, учителях и молодежи. Параллельно развивается цифровая платформа, позволяя находить новых читателей.

В честь юбилея аким облас­ти Гауез Нурмухамбетов объя­вил о капитальном ремонте здания редакции и подарил коллективу новый служебный автомобиль, что обеспечит большую мобильность журналистов и оперативность освещения событий.



