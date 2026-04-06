Повреждены 90 тысяч жилых домов, сотни медицинских центров и тысячи коммерческих объектов

763 школы в Иране частично обрушились под ракетными обстрелами США и Израиля. Цифры приводит общество Красного Полумесяца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Несмотря на заявления Вашингтона об атаках исключительно на энергетическую инфраструктуру, основной ущерб приходится на гражданский сектор. Повреждены 90 тысяч жилых домов, сотни медицинских центров и тысячи коммерческих объектов.

Накануне Дональд Трамп пригрозил массированными ударами. Переговоры, по его словам, идут. Тегеран, правда, это категорически отрицает.

В регионе уже сосредоточено свыше 50 тысяч американских военнослужащих. Для усиления группировки курс на Персидский залив взял уже третий авианосец.