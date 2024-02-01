Астанчане могут стать волонтерами на Всемирных играх кочевников

На время проведения Всемирных игр кочевников в качестве волонтеров привлекут около тысячи учащихся столичных колледжей и студентов вузов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz и gov.kz

По информации акимата Астаны, серии встреч, где разъяснят о наборе в ряды волонтеров, пройдут в столичных учебных заведениях.

— Мы презентуем отбор студентов в рамках подготовки к V Всемирным играм кочевников. Данная работа проводится совместно с дирекцией по подготовке к играм. У нас есть определенные критерии, с которыми можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях. Как таковых ограничений у нас нет. Мы также рассматриваем вопрос участия международных волонтеров. Основным из критериев к будущим претендентам будет знание иностранных языков, в данном случае английского и турецкого, — рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

По его словам, на время проведения соревнований молодые люди будут обеспечены специальной экипировкой, питанием и транспортом.

– Что касается проживания, это будет зависеть от того, сколько человек мы наберем, потому что в числе студентов есть как городские, так и иногородние учащиеся. Все вопросы будут решаться по мере поступления, – продолжил он.

Как отметили организаторы, в выборе волонтеров обратят внимание на кандидатов в возрасте 14-75 лет. Их помощь будет необходима по следующим направлениям: прием участников с гостями, развозка в центры аккредитации и гостиницы, помощь в комплексах, где проводятся спортивные мероприятия, организация культурно-массовых мероприятий и доставка еды участникам во время игр.

В городской администрации проинформировали, что по предварительным прогнозам, в V Всемирных играх кочевников примет участие около 4 тысяч представителей более 100 стран мира.

— Желающие заняться волонтерством могут зайти в раздел «Волонтер» на сайте и заполнить анкету. Отбор производится посредством заполненных анкет. На собеседование будут приглашены волонтеры, соответствующие всем требованиям. Получить информацию можно на странице @Volunteer_nomadgameskz в социальных сетях Instagram и Tik Tok, а также в WhatsApp и в Telegram по телефону 8 701 841 20 24, — уточнили в столичном акимате.

Напомним, во время проведения V Всемирных игр кочевников с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане пройдут соревнования по 20 видам национальных и народных игр, в их числе конный спорт, национальные виды борьбы, стрельба из лука, традиционные интеллектуальные игры, перетягивание каната и другие. Кроме того, помимо официальной программы, запланированы специальные показательные конкурсы для представления 10 видов национального искусства.

На ипподроме «Казанат» и на территории этноаула состоятся соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в ледовом дворце «Алау» состоятся соревнования по национальным видам борьбы и народным играм, в комплексе «Думан» - традиционные интеллектуальные игры.

Также ранее сообщалось, что по предварительным прогнозам, в соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Недавно был представлен тизер V Всемирных игр кочевников в Астане, которые пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» - Встреча в Великой степи».