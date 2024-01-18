Представлен тизер Всемирных игр кочевников в Астане

5-е Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 14 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Фото: worldnomadgames.kz

По информации ведомства, в соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

«В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта. Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также с самобытной культурой стран – участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы», — отметили в министерстве.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» - Встреча в великой степи».