План проведения пятых Всемирных игр кочевников представили в Астане

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

В ходе международной конференции, посвященной подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников Астана 2024 (ВИК), состоялась презентация спортивной, культурной и научной части, а также официального логотипа и слогана предстоящих соревнований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. По предварительным прогнозам, в соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.

В ходе конференции министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что в основу спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников вошли национальные игры кочевых тюркских народов, которых объединяет уходящая вглубь веков общность истории и культуры.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в следующем году в Казахстане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Предстоящие соревнования призваны стать еще одним проводником для культурного сближения наших братских народов и дадут импульс развитию этнического спорта в мире. Мы также приглашаем все заинтересованные страны принять участие в соревнованиях. Уже 73 страны высказали намерение принять участие в соревнованиях. Оргкомитет приложит все усилия, чтобы Игры в Астане прошли на высоком уровне», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Ключевая особенность проекта «Всемирные игры кочевников» заключается в триединстве спортивной, культурной и научной программ. Взаимосвязь данных компонентов позволяет комплексно изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и, в целом, номадическую культуру.

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

На ипподроме «Казанат» и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце «Алау» состоятся соревнования по национальным видам борьбы, видам единоборств и народным играм, в комплексе «Думан» – традиционные интеллектуальные игры.

Церемония открытия пройдет на стадионе «Астана – Арена», церемония закрытия – на ипподроме «Қазанат». Для подготовки к играм уже стартовали реконструкция ипподрома «Казанат» и ремонтные работы на стадионе «Астана-Арена» и в Ледовом дворце «Алау».

В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект «Бiрлiк керуенi», который охватит все регионы страны. В Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

В рамках научной программы в сентябре следующего года в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации.

«Насыщенные культурная и спортивная программы предстоящих 5-х Всемирных игр кочевников несомненно вызовет интерес к национальным видам спорта и этническому туризму. Для всех участников соревнований и туристов будет обеспечено комфортное и безопасное пребывание в столице. Мы ожидаем, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч казахстанских и зарубежных туристов», - сообщил Ермек Маржикпаев.

В ходе конференции руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и эксперт по дизайну брендов Серик Буксиков представили символику предстоящих соревнований – официальный слоган и логотип.

5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі».

Официальный логотип включает в себя важный элемент айдентики – солярный всадник. Он отражен во всех логотипах Всемирных игр кочевников. В логотипе вокруг него пространство темно-красного цвета. Данный цвет олицетворяет простоту и изящество традиционного полудрагоценного камня – сердолика. Сердолик своим красноватым оттенком напоминает кровь и огонь, ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Сердоликом темных тонов декорировались предметы быта – қамшы, белбеу и др.

Текстовая часть логотипа выполнена шрифтом, стилизованным под руническую тюркскую письменность VIII-X веков.