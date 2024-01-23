Как в столице будут проходить V Всемирные игры кочевников

О подготовке к масштабному мероприятию на брифинге в РСК рассказал заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению Игр Абылай Кондыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, в Астане с 8 по 14 сентября впервые пройдут V Всемирные игры кочевников. До этого они трижды проходили в Кыргызстане и один раз в Турции.

Ожидается, что в Играх примет участие около 4 000 участников из более чем 100 стран. Дирекция прорабатывает организационные моменты со всеми странами-участницами. Так, на сегодня свою заинтересованность выразили 107 государств.

«Игры кочевников состоят из 3 основных направлений: спорт, культура, наука. В программе соревнований в 20 видах спорта будет разыграно 110 комплектов медалей. В спортивной программе будут проведены соревнования по национальным конным видам спорта, национальным видам борьбы, традиционной стрельбе из лука, охоте с ловчими птицами и интеллектуальным видам спорта. Также в показательную программу войдут 10 различных этнических видов спорта», — сообщил Абылай Кондыбаев.

Объекты спортивной программы расположены очень близко друг к другу по линейной системе. Проработана удобная транспортировка участников от гостиницы до места соревнований.

Стоит отметить, что в столице к Всемирным играм кочевников не будут строиться новые спортивные объекты. Утверждены 6 основных спортивных инфраструктур: стадион «Астана-Арена», Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», легкоатлетический спортивный комплекс «Казахстан», гостиничный комплекс «Думан», ипподром «Казанат».

«На сегодняшний день на ипподроме «Казанат» начались капитальные ремонтные работы. Они проводятся за счет средств собственников компании «ERG». Ремонтные работы будут полностью завершены еще до начала Игр. Ипподром станет одной из площадок для проведения соревнований высокого уровня вместимостью 10 000 зрителей. Помимо спортивных площадок, на ипподроме «Казанат» будет расположен «Центр управления играми», консолидирующий всю необходимую информацию по всем видам спорта», — проинформировал спикер.

Также ведется работа по организации встреч, транспортировки, питания, проводов гостей.

В целях расширения охвата аудитории до масштаба всей страны реализуется проект «Бірлік керуені». Установлен тесный контакт с акиматами регионов.

Основной площадкой культурной программы станет этноаул «Вселенная кочевников», который раскинется на территории 10 гектаров, возле ипподрома «Казанат».

В Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, на которой будут изучены различные аспекты развития этноспорта. Программа конференции готовится совместно с министерством науки и высшего образования.

Кроме того, в организации Игр примут участие около 1 000 волонтеров.