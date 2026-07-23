Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса

Казахстанский боец UFС официально представит страну в борцовской лиге Real American Freestyle, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Sportarena.kz

Фото: arena.olimpbet.kz

"Зульфикар" не так давно подписал контракт с набирающей огромный ход лигой RAF и вот наконец Асу выйдет на ковер.

Первую схватку Алмабаев проведёт против Джонни Диджулиуса на RAF 12 в Кливленде 22 августа, где главным событием вечера станет схватка Колби Ковингтона и Белала Мухаммада.

Отметим, что Асу стал третьим казахстанцем, кто выступит в американском борцовском промоушене. Ранее на ковёр выходили Ризабек Айтмухан и Куат Хамитов. "Найман", кстати, совсем недавно уступил Арману Царукяну на турнире в Тбилиси.

Что же касается успехов Асу в UFC, то в последний раз он весьма уверенно одолел Чарльза Джонсона из США.