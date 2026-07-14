Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC

После очередного обновления списка представитель Казахстана поднялся на пятое место в дивизионе, обойдя японца Киоджи Хоригути, который опустился на шестую строчку

Фото: UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (24-3) улучшил своё положение в обновлённом рейтинге UFC Meta, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как отмечается, Алмабаев за короткое время вновь сделал шаг вверх в рейтинге, составляемом с использованием технологий искусственного интеллекта.

Последний бой Алмабаев провёл 27 июня, когда встретился с американцем Чарльзом Джонсоном (19-9). Казахстанец одержал досрочную победу в третьем раунде, успешно применив редкий болевой приём "растяжка Сулоева", после которого соперник был вынужден сдаться. Именно этот успех ранее позволил Алмабаеву подняться с седьмой на шестую позицию в рейтинге UFC Meta, а теперь он улучшил своё положение ещё на одну строчку.

При этом в традиционном медиарейтинге UFC, который формируется на основе голосования профильных журналистов, казахстанец пока остаётся седьмым в своём дивизионе. На эту позицию он поднялся сразу после победы над Джонсоном.

После турнира UFC 329 американец Брэндон Ройвал (18-9), ярко победивший британца Лонэ Кавану (10-2), публично вызвал Алмабаева на бой. Казахстанский боец выразил готовность провести поединок.

Асу Алмабаев остаётся одной из главных звёзд казахстанского ММА. В марте 2025 года он вошёл в историю как первый представитель Казахстана, возглавивший турнир UFC. Тогда он на коротком уведомлении согласился заменить соперника в поединке с португальцем Манелем Капе, однако уступил техническим нокаутом в третьем раунде. Несмотря на это, выступление стало историческим событием для казахстанского спорта.