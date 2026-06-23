Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку

А его предстоящий соперник Джонсон, в свою очередь, опустился с 14-й на 15-ю строчку

Фото: Instagram/asu_zulfikar57

Известный казахстанский файтер Асу Алмабаев (23-3) улучшил позицию в рейтинге UFC перед поединком с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Так, Алмабаев поднялся с восьмого на седьмое место в топе наилегчайшего веса, а Джонсон, в свою очередь, опустился с 14-й на 15-ю строчку.

Напомним, что Асу Алмабаев и Чарльз Джонсон сразятся в рамках турнира UFC Fight Night 280, который состоится 27 июня 2026 года в Баку (Азербайджан).

Ранее казахстанец уже прибыл на место предстоящего боя и даже встретился со своим оппонентом на улицах города.

