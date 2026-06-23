Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку

UFC

А его предстоящий соперник Джонсон, в свою очередь, опустился с 14-й на 15-ю строчку

Фото: Instagram/asu_zulfikar57

Известный казахстанский файтер Асу Алмабаев (23-3) улучшил позицию в рейтинге UFC перед поединком с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Так, Алмабаев поднялся с восьмого на седьмое место в топе наилегчайшего веса, а Джонсон, в свою очередь, опустился с 14-й на 15-ю строчку.

Напомним, что Асу Алмабаев и Чарльз Джонсон сразятся в рамках турнира UFC Fight Night 280, который состоится 27 июня 2026 года в Баку (Азербайджан).

Ранее казахстанец уже прибыл на место предстоящего боя и даже встретился со своим оппонентом на улицах города.
 

#рейтинг #UFC #боец #Асу Алмабаев

Популярное

Все
Уголь, который может изменить промышленность
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Госслужащие соревновались в эрудиции
Возвращение к земле
Лучшие производства года назвали в Улытау
Медальный всплеск в Торонто
«Актобе» забирает главный матч тура
Золото в триатлоне
Бюро Сената
Для роста экспорта
Не только солнце, воздух и вода
Изменить подход к субсидированию
Во имя интересов государства и граждан
Долгострой под контролем
Они первыми спешат на помощь
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Труд за пределами статистики
Продолжая путь отца
Многоуровневая система контроля
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Должников пора призвать к ответу
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Зайцев взяли на контроль
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

В Белом доме строят ринг UFC ко Дню независимости США
UFC продает билеты на турнир в Белом доме за 1,5 млн доллар…
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
IBF лишила Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]