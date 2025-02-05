Авиакатастрофа в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию происшествия

Транспорт,Происшествия,Гражданская авиация
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Документ размещен в открытом доступе на сайте Минтранспорта

Фото: пресс-служба МЧС РК

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте опубликовал предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщает Kazpravda.kz

«Данный предварительный отчет выпущен до окончания расследования авиационного происшествия в соответствии со Стандартом 7.4. Приложения 13 к Конвенции о Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и пунктом 77 Правил представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан, утвержденных министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 505.

Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию. Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия», - говорится в официальной информации.

Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта РК.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту самолета находилось 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

 

 

 

#расследование #отчет #авиакатастрофа #Embraer

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