«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Центр, куда они поступят, оснащен специальным оборудованием и сертифицированной  лабораторией для их считывания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: МЧС РК

В ведомстве пояснили, что согласно Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer», - говорится в сообщении.  

Центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной  лабораторией для их считывания. Данный вопрос находится на личном контроле главы государства, добавили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту азербайджанского самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Погибло 38 человек, выжило 29. Все казахстанцы погибли, среди них был ребенок. Позже стало известно, что азербайджанское воздушное судно  пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. По данным Кремля, в это время в  Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран. ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines. Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

#расследование #Актау #крушение самолета

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