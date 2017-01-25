Багдат Мусин получил должность в Генеральной прокуратуре РК

Председатель правления АО "Казпочта" Багдат Мусин распоряжением Президента Нурсултана Назарбаева получил должность в Генеральной прокуратуре Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", – говорится на сайте администрации Президента РК.
Также распоряжением Елбасы Сауле Айтпаева освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.
Отметим, что должность председателя правления АО "Казпочта" Багдат Мусин занимал с 2014 года.