В Акмолинской области усилили защиту дорог от паводков

Паводки
Проводится очистка водопропускных сооружений и устройство валов, передает Kazpravda.kz

Фото: Казавтожол

В Акмолинской области продолжаются масштабные работы по защите автомобильных дорог от весеннего паводка. Особое внимание уделено трассам Астана - Коргалжын и Кокшетау - Атбасар.

Специалисты дорожных служб обследовали автодорогу Астана - Коргалжын. Проверены водопропускные сооружения, мосты и участки, подверженные подтоплению. Проведены работы по устройству защитных валов, очистке водопропускных труб, а также ремонту входных и выходных частей сооружений.

Параллельно службы ведут мониторинг ситуации на направлении Кокшетау - Атбасар. Специалисты контролируют уровень воды в реках и каналах, проверяют состояние дамб и водоотводных систем. При необходимости предусмотрено проведение дополнительных работ.

«Проводятся обследования паводкоопасных участков, очистка водопропускных сооружений и контроль уровня воды. Все меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение подтоплений», - сообщили в компании "Казавтожол".

