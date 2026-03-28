Фото: Казавтожол

В Акмолинской области продолжаются масштабные работы по защите автомобильных дорог от весеннего паводка. Особое внимание уделено трассам Астана - Коргалжын и Кокшетау - Атбасар.

Специалисты дорожных служб обследовали автодорогу Астана - Коргалжын. Проверены водопропускные сооружения, мосты и участки, подверженные подтоплению. Проведены работы по устройству защитных валов, очистке водопропускных труб, а также ремонту входных и выходных частей сооружений.

Параллельно службы ведут мониторинг ситуации на направлении Кокшетау - Атбасар. Специалисты контролируют уровень воды в реках и каналах, проверяют состояние дамб и водоотводных систем. При необходимости предусмотрено проведение дополнительных работ.