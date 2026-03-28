Массовая драка в торговом центре Астаны: в полиции возбудили уголовное дело

Криминал
Среди участников конфликта есть несовершеннолетние, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сети распространилось видео проишествия. Очевидцы утверждают, что в ТЦ «Коктал» группа парней устроила драку, сопровождавшуюся шумом и нарушением общественного порядка. Конфликт напугал посетителей ТРЦ.


В столичном департаменте прокомментировали произошедшее. 

«В столице полицейские установили молодых людей, устроивших драку в одном из ТРЦ города. Все участники, среди которых имеются несовершеннолетние, доставлены в Управление полиции района Сарыарка. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщилии в департаменте полиции Астаны.

В ведомстве также напомнили взрослым о необходимости уделять повышенное внимание воспитанию детей, контролировать их досуг, а также разъяснять нормы поведения в общественных местах.

#полиция #драка #уголовное дело

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Одно решение может спасти несколько жизней
Велоспорт для равных возможностей
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Исчезающий источник жизни
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Пробуждение мира
Греческий бенефис Ерекешевой
Золотые лучницы
Праздник, который запомнится надолго
Резонансное ДТП
Управление по защите прав детей создадут в Атырау
18-я битва титанов
«Жанұя» меняет судьбы
Накануне важнейшего старта
Все оцифруем, а потом?..
Гвардейцы спешат на помощь
Эффект партнерства
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Хищение 928 млн тенге выявлено в ветслужбе Туркестанской об…
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по де…
США начали военную операцию в Эквадоре
В ФРГ обнаружили кетамин на 1 млн евро в садовых гномах

