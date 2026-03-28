Среди участников конфликта есть несовершеннолетние, передает Kazpravda.kz
В сети распространилось видео проишествия. Очевидцы утверждают, что в ТЦ «Коктал» группа парней устроила драку, сопровождавшуюся шумом и нарушением общественного порядка. Конфликт напугал посетителей ТРЦ.
В столичном департаменте прокомментировали произошедшее.
«В столице полицейские установили молодых людей, устроивших драку в одном из ТРЦ города. Все участники, среди которых имеются несовершеннолетние, доставлены в Управление полиции района Сарыарка. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщилии в департаменте полиции Астаны.
В ведомстве также напомнили взрослым о необходимости уделять повышенное внимание воспитанию детей, контролировать их досуг, а также разъяснять нормы поведения в общественных местах.