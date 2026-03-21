Управляющий директор ресторана Куралай Саутбаева рассказывает, что робот китайского производства Арыстан заступил к ним на службу в 2019 году. При росте 132 сантиметра этот «сотрудник» может перевозить до 30 кг груза. Скорость его движения сопоставима со скоростью обычного человека, примерно метр в секунду. Заряда батареи хватает на 8–12 часов, после чего машина сама подъезжает к станции подзарядки.

Арыстан выполняет четкий набор задач: принимает заказы с кухни и развозит блюда по столам. Он даже может говорить.

– Наша задача была не просто запустить технику, а вписать ее в логистику зала, – рассказывает Куралай Саутбаева. – Мы забили в программу нумерацию столов, проложили маршруты. Официант на кухне ставит заказ на полки робота и нажимает номер стола. Доехав до места, он вежливо просит: «Пожалуйста, заберите заказ», а затем благодарит и желает приятного аппетита.

Встроенные сенсоры умного помощника не позволяют ему сталкиваться с людьми и наезжать на стол. Если вдруг на пути ему встретится гость, Арыстан остановится и вежливо попросит дорогу.

Стоит «официанту» выехать в зал, как он тут же оказывается в кольце маленьких поклонников. Дети в восторге бегают рядом, трогают его, а взрослые спешат снять на телефон. Робот стал настоящим «магнитом» для именинников.

– Часто при бронировании стола гости уточняют: «А робот нас сегодня поздравит?» Уже стало традицией, что наш Арыстан выносит праздничный десерт, поздравляет детей и дарит посетителям море позитива и эмоций, – улыбается Куралай Саутбаева.

Главный вопрос, который возникает при виде такой техники: не вытеснят ли роботы людей? В ресторане уверены, что это исключено. По словам управляющего директора, Арыстан дополняет работу персонала.

– Пока робот везет тяжелые подносы с горячим в правое крыло зала, человек может уделить больше времени общению с гостями в левом, принять новый заказ или просто создать ту самую атмосферу уюта, которую не сделает ни один робот, – говорит Куралай Саутбаева.

Особое внимание в ресторане уделяют национальным ценностям. К примеру, в этом году в преддверии Наурыза команда решила провести необычный эксперимент: облачить Арыстана в казахский национальный костюм. Робот в нарядном чапане встречал и обслуживал гостей.

– Хотя идея простая, она произвела особый эффект. Гости улыбались, приветствовали нашего необычного официанта. Таким образом мы хотели выразить уважение к традициям и создать праздничное настрое­ние, – сказала управляющий директор.