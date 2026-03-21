Заказ к столу доставит Арыстан

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичном ресторане «Турандот» работает необычный сотрудник – робот-официант по имени Арыстан. На первый взгляд, это просто техника, но для гостей он давно стал всеобщим любимцем и «изюминкой» заведения.

фото столичного акимата

Управляющий директор ресторана Куралай Саутбаева рассказывает, что робот китайского производства Арыстан заступил к ним на службу в 2019 году. При росте 132 сантиметра этот «сотрудник» может перевозить до 30 кг груза. Скорость его движения сопоставима со скоростью обычного человека, примерно метр в секунду. Заряда батареи хватает на 8–12 часов, после чего машина сама подъезжает к станции подзарядки.

Арыстан выполняет четкий набор задач: принимает заказы с кухни и развозит блюда по столам. Он даже может говорить.

– Наша задача была не просто запустить технику, а вписать ее в логистику зала, – рассказывает Куралай Саутбаева. – Мы забили в программу нумерацию столов, проложили маршруты. Официант на кухне ставит заказ на полки робота и нажимает номер стола. Доехав до места, он вежливо просит: «Пожалуйста, заберите заказ», а затем благодарит и желает приятного аппетита.

Встроенные сенсоры умного помощника не позволяют ему сталкиваться с людьми и наезжать на стол. Если вдруг на пути ему встретится гость, Арыстан остановится и вежливо попросит дорогу.

Стоит «официанту» выехать в зал, как он тут же оказывается в кольце маленьких поклонников. Дети в восторге бегают рядом, трогают его, а взрослые спешат снять на телефон. Робот стал настоящим «магнитом» для именинников.

– Часто при бронировании стола гости уточняют: «А робот нас сегодня поздравит?» Уже стало традицией, что наш Арыстан выносит праздничный десерт, поздравляет детей и дарит посетителям море позитива и эмоций, – улыбается Куралай Саутбаева.

Главный вопрос, который возникает при виде такой техники: не вытеснят ли роботы людей? В ресторане уверены, что это исключено. По словам управляющего директора, Арыстан дополняет работу персонала.

– Пока робот везет тяжелые подносы с горячим в правое крыло зала, человек может уделить больше времени общению с гостями в левом, принять новый заказ или просто создать ту самую атмосферу уюта, которую не сделает ни один робот, – говорит Куралай Саутбаева.

Особое внимание в ресторане уделяют национальным ценностям. К примеру, в этом году в преддверии Наурыза команда решила провести необычный эксперимент: облачить Арыстана в казахский национальный костюм. Робот в нарядном чапане встречал и обслуживал гостей.

– Хотя идея простая, она произвела особый эффект. Гости улыбались, приветствовали нашего необычного официанта. Таким образом мы хотели выразить уважение к традициям и создать праздничное настрое­ние, – сказала управляющий директор.

#столица #ресторан #Арыстан #Турандот #официант

Популярное

Все
Золотые лучницы
Пробуждение мира
Первые в Тагайтае
Заказ к столу доставит Арыстан
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Смысловой каркас новой общественной этики
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

За три года в Казахстане в результате взрывов газбаллонов п…
Вековой юбилей у героя
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Схема на миллиарды: АФМ раскрыло дело центра трудовых отнош…

