Одно решение может спасти несколько жизней Медицина 28 марта 2026 г. 3:15 3 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Трансплантация органов порой становится единственным способом излечения человека. Однако потребность во много раз превышает реальное количество донорских органов. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney По данным областного управления здравоохранения, в настоящее время по региону в очереди на трансплантацию органов стоит 141 пациент. Наиболее востребованной остается почка: ее ожидает 131 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Люди также нуждаются в пересадке печени, трансплантации сердца. В регионе есть успешные примеры проведения операций по пересадке органов, что свидетельствует о системном развитии этого направления в сфере здравоохранения. За последние 5 лет в области выполнено 33 операции по пересадке органов. В 2024 году была проведена трансплантация почки от умершего донора. Однако посмертное донорство встречается редко. Основная причина – отказ родственников покойного от передачи органов. Между тем решение человека, официально оставившего согласие на донорство, после его смерти может спасти жизнь от четырех до шести человек. Действовать надо быстро, ведь, к примеру, сердце может храниться 4–6 часов, легкие – до 6, печень – до 12 часов. Почка остается функциональной до 24 часов, костный мозг – до трех суток. Свое согласие на донорство или отказ от него граждане могут зарегистрировать через портал eGov.kz или через обращение в медицинскую организацию. Решение оформляется в течение одного рабочего дня и действует пожизненно. Учет пациентов, нуждающихся в трансплантации, ведется в централизованном реестре. Чтобы встать в очередь, необходимо пройти медобследование и подтвердить наличие показаний для замены органа. Операции по посмертному донорству финансируются государством, и пациенты не несут дополнительных расходов. Процессы забора органов и тканей, их хранения, транспортировки и трансплантации регулируются Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Во всех регионах страны действуют государственные механизмы контроля, направленные на предотвращение незаконной торговли органами. Надо помнить, что развитие культуры донорства и повышение уровня информированности населения позволяют сократить сроки ожидания и дают пациенту шанс прожить намного дольше. #медицина #донорство #трансплантация #органы