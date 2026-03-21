По данным областного управления здравоохранения, в настоящее время по региону в очереди на трансплантацию органов стоит 141 пациент. Наиболее востребованной остается почка: ее ожидает 131 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Люди также нуждаются в пересадке печени, трансплантации сердца.

В регионе есть успешные примеры проведения операций по пересадке органов, что свидетельст­вует о системном развитии этого направления в сфере здравоохранения. За последние 5 лет в облас­ти выполнено 33 операции по пересадке органов. В 2024 году была проведена трансплантация почки от умершего донора. Однако посмертное донорство встречается редко. Основная причина – отказ родственников покойного от передачи органов. Между тем решение человека, официально оставившего согласие на донорство, после его смерти может спасти жизнь от четырех до шести человек.

Действовать надо быстро, ведь, к примеру, сердце может храниться 4–6 часов, легкие – до 6, печень – до 12 часов. Почка остается функциональной до 24 часов, костный мозг – до трех суток.

Свое согласие на донорство или отказ от него граждане могут зарегист­рировать через портал eGov.kz или через обращение в медицинскую организацию. Решение оформ­ляется в течение одного рабочего дня и действует пожизненно. Учет пациентов, нуждающихся в транс­плантации, ведется в централизованном реестре. Чтобы встать в очередь, необходимо пройти медобследование и подтвердить наличие показаний для замены органа.

Операции по посмертному донорству финансируются государст­вом, и пациенты не несут дополнительных расходов. Процессы забора органов и тканей, их хранения, транспортировки и транс­плантации регулируются Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Во всех регионах страны действуют государственные механизмы контроля, направленные на предотвращение незаконной торговли органами. Надо помнить, что развитие культуры донорства и повышение уровня информированности населения позволяют сократить сроки ожидания и дают пациенту шанс прожить намного дольше.