Около миллиарда долларов ежегодно в течение шес­ти лет – для экономики Казахстана это существенный дополнительный финансовый ресурс, и его готов предоставлять нашей респуб­лике Международный банк реконструкции и развития (IBRD). Однако важно понимать: речь не идет о безусловном и автоматическом выделении средств. Это резерв, который может быть использован для решения конкретных задач в зависимости от текущей потребности в заемных ресурсах и индивидуальных условий их предоставления.

При этом совокупный эффект делового взаимодействия шире прямых займов. Как ­пояснил директор департамен­та международного экономи­ческого сотрудничества МНЭ РК Ержан Несибкулов, существенную роль в данном отношении играют Международная финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), которые не только выделяют инвестиции, но и предоставляют частному капиталу гарантии, а также оказывают поддержку в привлечении ­частного капитала. Таким образом формируется комплексное воздействие на экономику, выходящее за рамки бюджетного финансирования.

– Наша цель – не привлекать финансирование ради отдельных проектов, а поддерживать структурный переход к более диверсифицированной и частно-ориентированной модели роста. При правильном применении заявленный выше объем поддержки даст мультипликативный эффект для всей экономики, – отметил эксперт.

С точки зрения приоритетов наибольшую экономическую отдачу способны обеспечить инвестиции в инфраструктуру – транспортную, энергетическую, водную и цифровую. В стране с большой территорией, значительными расстояниями между экономическими центрами и выраженным транзитным потенциалом именно инфраструктура напрямую влияет на конкуренто­способность и интеграцию в глобальные цепочки поставок. Развитие транспорт­ных коридоров, модернизация энергетических мощностей, обеспечение надежного водоснабжения и расширение цифровой связанности создают базу для роста производительности в других секторах.

Однако инфраструктурные проекты сами по себе не обеспечивают диверсификацию экономики. Для этого необходимо развитие частного сектора, преж­де всего малого и среднего бизнеса. Именно МСБ формирует новые рабочие мес­та, усиливает конкуренцию и стимулирует инновации. Без его укрепления переход к более устойчивой и менее сырьевой модели роста невозможен.

Отдельное и не менее значимое направление – развитие человеческого капитала. Переход к новой модели роста требует появления более продуктивных рабочих мест и формирования навыков, соответствующих требованиям цифровой и низкоуглеродной экономики. Инвестиции в образование, профессиональную подготовку, повышение квалификации рабочей силы и совершенствование инновационной экосистемы становятся необходимым условием того, чтобы инфраструктурные и институциональные реформы трансформировались в устойчивый рост доходов и занятости.

– Министерство национальной экономики рассматривает инфраструктуру, развитие частного сектора и человеческий капитал не по отдельности, а как единую систему. Только их комплексное развитие способно обеспечить долгосрочный и устойчивый экономический рост, – считает директор департамента.

Одним из ключевых при расширении сотрудничества с меж­дународными финансовыми институтами остается вопрос долговой нагрузки. В настоящее время Казахстан сохраняет относительно низкий и управляе­мый уровень государственного долга по отношению к ВВП в сравнении с рядом сопоставимых стран. При этом важно учитывать структуру обязательств: значительная часть долга сформирована за счет внутренних заимствований. Это снижает валютные риски, но одновременно означает более высокую стоимость обслуживания, поскольку внут­ренние процентные ставки, как правило, выше.

– Займы международных финансовых организаций предос­тавляются на долгосрочных и более гибких условиях, как правило, по более низкой ставке по сравнению с рыночными внутренними заимствованиями. Это делает их более предсказуе­мыми и выгодными с точки зрения управления долговой нагрузкой, – дополнил специа­лист.

Основополагающим фактором при этом остается эффективность использования заемных средств. Если они направляются на модернизацию инфраструктуры, повышение производительности труда и создание условий для развития частного бизнеса, то укрепляют долго­срочную устойчивость экономики и расширяют ее налоговую базу в будущем.

Дополнительной гарантией здесь служат действующие нормы бюджетного законодательства. В соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса РК устанавливаются лимиты долговых обязательств государственного сектора, включая правительственный долг, долг местных исполнительных органов, объемы предоставления госгарантий и внешний долг субъектов квазигосударственного сектора. Эти ограничения утверждаются законом о республиканском бюджете и позволяют сдерживать рост долговой нагрузки.

– Сотрудничество с международными финансовыми институтами осуществляется строго в рамках утвержденных лимитов и не приведет к неконтролируе­мому увеличению долговых обязательств республики, – подчерк­нул директор департамента.

Партнерство не ограничивается финансовыми ресурсами. Оно сопровождается техни­ческой поддержкой, аналитическими исследованиями и содействием в осуществлении проектов. Параллельно с инвес­тициями совершенствуются нормативная база, управленческие процессы и институциональная среда. IFC, помимо прямых инвестиций, оказывает консультационные услуги по развитию рынков, улучшению корпоративного управления, структурированию проектов государственно-частного парт­нерства и расширению доступа к финансированию. MIGA через инструменты гарантий и страхования способствует снижению инвестиционных рисков и укреплению доверия со стороны международных инвесторов.

– Таким образом Правительство получает комплексный пакет поддержки – не только финансовые ресурсы, но и доступ к глобальной экспертизе, лучшей международной практике и инновационным решениям, – отметил Ержан Несибкулов.