Вчера в столице открылся Өnergy Creative Hub – пространство, где представители креативных индустрий развивают собственные проекты, обмениваются опытом и запускают совместные инициативы со студентами и преподавателями NU, это мощнейший R&D-инструмент, сообщает Kazpravda.kz

Это первый в Центральной Азии междисциплинарный хаб, действующий на базе Nazarbayev University, где наука, технологии, креативные индустрии и предпринимательство объединены в единую экосистему.

«Өnergy – это мост между фундаментальной наукой Nazarbayev University, креативной индустрией и потребностями современного бизнеса. Здесь на стыке науки, технологий и креативных индустрий рождаются новые продукты от инновационных биодизайн-материалов для фасадов до иммерсивных пространств, которые превращают ТРЦ в культурные достопримечательности. Это становится точкой роста новой экономики Казахстана», – говорит председатель правления NU Impact Foundation Саят Нюсупов.

В основе этого подхода лежит направление science-art — интеграция научных исследований и креативных практик, которая в мировом контексте рассматривается не как эксперимент, а как полноценный инструмент создания новых продуктов и рынков. Такой подход позволяет переводить идеи из научной и креативной среды в решения, обладающие реальной экономической ценностью.

Проектов с таким междисциплинарным подходом в мире немного — именно они формируют «золотой стандарт» инновационной экономики. Среди ключевых ориентиров — MIT Media Lab (США, Бостон), развивающий подход antidisciplinary на стыке науки, технологий и искусства, Aalto Design Factory (Финляндия), объединяющая инженеров, предпринимателей и дизайнеров, а также Station F (Франция, Париж), демонстрирующий масштабирование таких моделей через развитие стартап-экосистемы и коммерциализацию идей.

Өnergy Creative Hub развивает эту логику, адаптируя лучшие международные практики к региональному контексту. Ключевым отличием проекта является его глубокая интеграция с академической и исследовательской средой Nazarbayev University, что обеспечивает доступ к сильной научной базе, экспертизе и человеческому капиталу. Именно это сочетание — междисциплинарности и университетской инфраструктуры — формирует пространство, где наука, технологии, креативные индустрии и предпринимательство объединяются в единую экосистему.

Принципиально важно, что хаб открыт для широкой аудитории. Это не закрытая академическая среда, а живая городская площадка и важная для города институция, где вместе работают исследователи, стартапы, предприниматели и креаторы. Здесь идеи не остаются в лабораториях, они проходят путь до прототипов, продуктов и решений, применимых в реальной экономике.

Создание хаба помогает реализовать стратегические задачи Казахстана в области науки, технологий и экономики знаний. В обновленной Конституции Республики Казахстан закреплены фундаментальные принципы, напрямую связанные с развитием инноваций и креативной экономики: гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, а интеллектуальная собственность охраняется законом. Өnergy превращает эти нормы в практическую среду, где идеи получают возможность развиваться, защищаться и находить применение в реальной экономике и культурной жизни страны.

Внутри хаба – шесть лабораторий, каждая из которых работает на стыке дисциплин: от цифровых медиа и кино до биодизайна и гастрономии. И все это происходит в постоянном взаимодействии с академической средой международного уровня. Такой подход формирует новую культуру взаимодействия, где индустрии не конкурируют, а усиливают друг друга.

В Өnergy будет действовать клубная система резидентства, в рамках которой участники смогут работать в коворкинге, создавать медиаконтент в лаборатории полного цикла или развивать проекты в сфере искусства. Сегодня здесь в техническом режиме начинает работу экспериментальный ресторан под кураторством клинических нутрициологов, диетологов, генетиков и других экспертов Школы медицины NU.

«В регионе нет другой площадки, где девелопер может заказать «биофасад» или «научно-обоснованный иммерсивный музей». Мы выстраиваем среду, где идеи изначально развиваются с учётом их практического применения – в экономике, культуре и городской среде, когда университетский хаб работает как полноценное агентство для бизнеса. Это про долгосрочную ценность», – подчеркивает исполнительный директор Айзада Ғалымкызы.

Отдельный акцент сделан на интеграции в глобальный культурный и технологический контекст. К открытию хаба лаборатория Art & Tech представила мультимедийную инсталляцию художницы Ардак Мукановой, один из проектов, реализуемых совместно с совместно с Министерством культуры и информации РК. Данный проект наряду с другими отобран для участия в 61-й Венецианской биеннале современного искусства (Biennale Arte) от Республики Казахстан.

В лаборатории Sound Lab Жания Аубакирова приняла участие в презентации проекта Cultural Legacy of the Steppe: Piano, где Өnergy Creative Hub и Steinway & Sons записывают «золотой фонд» казахской музыки в исполнении величайших казахстанских пианистов современности. Впервые наши произведения пополнят глобальную библиотеку Spirio. Это значит, что живое звучание Степи будет доступно на каждом инструменте Steinway в любой точке мира, таким образом не только сохраняя, но и популяризируя казахскую культуру в мировом пространстве.

«Речь идёт не просто о технологическом эффекте, а о новом формате работы с культурным наследием, здесь казахстанское искусство становится частью глобального цифрового пространства. Мы не просто объединяем искусство и науку, мы создаем их гибрид. В Өnergy ученые из NU становятся соавторами арт-объектов, а художники – тестировщиками новых материалов», – отмечает креативный директор хаба Алибек Батыров.

В основе Өnergy – устойчивая модель развития: проекты ориентированы на выход в индустрию, а выручка реинвестируется в дальнейшее развитие экосистемы.

Появление таких пространств – не просто инфраструктурный шаг. Это сигнал о переходе к новой модели экономики, в которой ключевую роль играют знания, креативность и способность к междисциплинарному взаимодействию.