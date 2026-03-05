Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы

12
Айман Аманжолова
корреспондент

В преддверии Международного женского дня солисты мужского хора Ансамбля Национальной гвардии МВД РК провели праздничную акцию для жительниц и гостей столицы. Музыкальные выступления состоялись в городских автобусах и на территории вокзального комплекса «Нұрлы жол», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Под живой аккомпанемент артисты исполнили популярные композиции прямо во время рейсов, превратив общественный транспорт в импровизированную концертную площадку.

Пассажиры, не ожидавшие такого сюрприза, были искренне тронуты атмосферой и эмоциональным исполнением песен «Сұлу қыздар» и «Дарите женщинам цветы». Во время выступлений гвардейцы вручали женщинам цветы и поздравляли их с наступающим праздником.

Праздничная программа продолжилась на вокзале «Нұрлы жол», где артисты продолжили музыкальный флешмоб и подарили цветы пассажиркам, создавая атмосферу весеннего настроения и внимания.

Напомним, что ранее мужской хор Национальной гвардии произвел настоящий фурор на популярном российском вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», представив неожиданную версию мирового хита Numb группы Linkin Park в сопровождении домбры.

Оригинальная интерпретация рок-композиции вызвала бурную реакцию жюри и зрителей, продемонстрировав высокий профессиональный уровень и творческую смелость казахстанских артистов в погонах.

Концертная деятельность Национальной гвардии объединяет культурное развитие и поддержку морально-психологического духа военнослужащих. Образцово-показательный оркестр, Ансамбль песни и танца, Мужской хор регулярно выступают как перед личным составом, так и для широкой аудитории, способствуя укреплению боевого духа, популяризации национальной культуры и формированию положительного имиджа войск правопорядка.

#Нацгвардия #хор #8Марта

