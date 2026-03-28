Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»

Энергетика
127

28 марта Казахстан снова станет частью глобального экологического движения — акции «Час Земли», передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

В этот день в 20:30 до 21:30 часов местного времени состоится Международная экологическая акция «Час Земли», темой которой стало развитие экотуризма в стране.

Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погаснет свет.

Акция «Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.Таким образом, участники хотят привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

«Час Земли» - самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7тыс городов из 180 стран. В этом году международная акция «Час Земли» состоится в 19-й раз, в Казахстане - в 17-й раз.

Каждый год на время акции в стране символически отключают подсветку знаковых объектов, среди которых монумент «Байтерек», театр «Астана Опера» мечеть Әзірет Сұлтан, Дворец Независимости, стадион «Астана Арена», ледовый дворец «Алау», гостиница «Казахстан» и КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.

#Казахстан #час земли #отключение энергии

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Велоспорт для равных возможностей
Пусть в зале не смолкает смех!
Одно решение может спасти несколько жизней
Исчезающий источник жизни
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Пробуждение мира
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Греческий бенефис Ерекешевой
Золотые лучницы
18-я битва титанов
Резонансное ДТП
Управление по защите прав детей создадут в Атырау
«Жанұя» меняет судьбы
Праздник, который запомнится надолго
Накануне важнейшего старта
Все оцифруем, а потом?..
Гвардейцы спешат на помощь
Эффект партнерства
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Будущее рынка ГСМ: эксперты обсудили вызовы либерализации ц…
Для энергетики тариф - это вопрос прохождения отопительного…
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электро…
Минэнерго форсирует вывод 10 проблемных ТЭЦ из «красной зон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]