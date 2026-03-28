В этот день в 20:30 до 21:30 часов местного времени состоится Международная экологическая акция «Час Земли», темой которой стало развитие экотуризма в стране.

Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погаснет свет.

Акция «Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.Таким образом, участники хотят привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

«Час Земли» - самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7тыс городов из 180 стран. В этом году международная акция «Час Земли» состоится в 19-й раз, в Казахстане - в 17-й раз.

Каждый год на время акции в стране символически отключают подсветку знаковых объектов, среди которых монумент «Байтерек», театр «Астана Опера» мечеть Әзірет Сұлтан, Дворец Независимости, стадион «Астана Арена», ледовый дворец «Алау», гостиница «Казахстан» и КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.