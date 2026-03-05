Масштабные реформы и поддержка Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева в сфере образования последовательно формируют современную и устойчивую сис­тему, где каждому ребенку, независимо от статуса семьи и места проживания, будь то село или город, гарантированы равный доступ к качественному обучению и безопасная среда, а статус педагога укреплен законодательно.

Прогнозы Международной организации труда и ЮНЕСКО показывают, что до 60% современных школьников в будущем станут работать в профессиях, которые сейчас находятся в стадии формирования или еще не существуют. В этих условиях образование является пространством становления адаптивности, социальных навыков и ценностного фундамента личности.

Политика в отношении детства постепенно приобретает системный характер. Впервые по поручению Президента страны все действующие меры объединены в единую концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Это стратегическая консолидация государственной политики в интересах детей и осознанный переход от фрагментарных решений к единой, целостной модели управления. Ребенок больше не рассматривается как объект заботы по остаточному принципу. Он становится полноправным участником государственной политики. Его безопасность, развитие, достоинство и равные возможности закрепляются как ключевой приоритет. И именно из этой позиции вырастают дальнейшие решения в сфере образования, воспитания и социальной поддержки.

Повышение качества образования: глобальные вызовы, прогнозы и стратегические меры

Казахстан последовательно реализует политику, направленную на то, чтобы каждый ребенок получал качественное образование. Для этого реализуются системные меры по поддержке школ, модернизации инфраструктуры и повышению стандартов обучения. Особое внимание уделяется достижениям школьников на международной арене. По поручению Главы государства внесены изменения и дополнения в Закон «Об образовании» по поддержке талантливых школьников и их педагогов. Победители и призеры международных олимпиад, а также их педагоги получают дополнительные меры поощрения и признания, создающие стимулирующую среду для развития потенциала страны.

Школьники достигли выдающихся результатов в международных соревнованиях. Наши ребята – четырехкратные чемпионы мира по робототехнике, триж­ды чемпионы по химии, абсолютные чемпионы по научной физике, обладатели второго места по географии, два года подряд они в тройке лучших на Балканской математической олимпиаде. Эти результаты подтверждают соответствие подготовки школьников международным стандартам и прогнозам по развитию компетенций XXI века (OECD, WEF, World Bank).

По итогам 2025 года 1 720 казахстанских школьников приняли участие в более чем 30 международных предметных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1 006 медалей. 60% участников показали высокие результаты, включая 193 золотые, 349 серебряных и 464 бронзовые медали. На семи престижных международных олимпиадах сборная Казахстана завоевала 27 медалей: 4 золотые, 13 серебряных и 10 бронзовых. Государственные награды составили 94,3 млн тенге, а 24 педагога, подготовивших учащихся, получили 7,2 млн тенге.

Министерство просвещения пересматривает ранее принятое решение в отношении учебного предмета «Гео­графия». В предстоящий период будет проведена работа по его возвращению в статус обязательной дисциплины и преподавания «Географии Казахстана» в полном объеме, что позволит формировать аналитические и критические навыки, соответствующие глобальным образовательным трендам.

Для снижения разрыва между городскими и сельскими школами по инициативе Главы государства реализован национальный проект «Келешек мектептері», который является самым масштабным и уникальным в нашей стране.

В рамках него построено 217 школ на 460 400 ученических мест, включая 105 школ в 2024 году и 112 в 2025-м. Проект направлен на ликвидацию разрыва между городскими и сельскими школами, внедрение качественных образовательных стандартов и обеспечение всестороннего развития детей независимо от места проживания. Благодаря проекту решена проблема 43 трехсменных и восьми аварийных школ. Управление проектом осущест­вляет Национальная академия образования им. Ыбырая Алтынсарина, что гарантирует системность и контроль качества.

В короткие сроки последовательно решаются накопленные инфраструктурные проблемы и строятся новые школы, что позволяет снижать дефицит мест и улучшать условия обучения. Так, в 2025 году введено в эксплуатацию 50 новых школ на 29,6 тыс. ученичес­ких мест за счет бюджета и частных инвестиций. За последние три года 3 000 сельских школ обновлены, обеспечив более 1 млн учеников безопас­ной и комфортной образовательной средой. В 2025 году завершено строительство 184 образовательных организаций, включая 162 школы, 15 объектов дополнительного образования и семь детских оздоровительных центров. В 209 школах проведена модернизация, открыто 1 192 современных предметных кабинета.

По поручению Главы государства восстановлена историческая справедливость в отношении Республиканской специализированной школы-интерната им. Абая в Алматы, которая обрела современную инновационную инфраструктуру. Это наглядное подтверждение принципа «Закон и порядок» и последовательности государственной политики в сфере образования.

Педагог как фактор развития

интеллектуального потенциала

Сохранение и развитие качества среднего образования в Казахстане напрямую зависит от кадрового потенциала учителей и руководителей школ.

Международное исследование TALIS 2024 (OECD) демонстрирует позитивные изменения в казахстанской системе образования. Средняя недельная нагрузка учителей снизилась с 50 часов в 2018 году до 36 – в 2024-м, что является уникальным показателем среди стран – участниц OECD. При этом 95% педагогов удовлетворены своей работой, а 80% заявляют, что при повторном выборе профессии вновь стали бы учителями. Эти показатели подтверждают результативность масштабных реформ Главы государства и высокий уровень профессиональной вовлеченности и мотивации казах­станских педагогов, создают основу для устойчивого кад­рового потенциала и повышения качества преподавания.

Ярким примером международного признания наших педагогов стала учитель химии из Алматы Татьяна Белоусова, вошедшая в топ-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2025–2026. Президент отметил ее вклад как символ высокого мастерства, преданности профессии и заботы о будущем поколении, что подтверждает конкурентоспособность казахстанской школы на международной арене и престиж педагогической профессии внутри страны.

В рамках исполнения поручений Главы государства ведется работа по совершенствованию законодательства с целью защиты прав педагогов и недопущения их привлечения к ответственности за вопросы, не относящиеся к их прямой компетенции.

Демографические данные показывают, что численность детей в стране в возрасте от 0 до 17 лет составляет

около 29,5% населения. Такая структура создает устойчивый и высокий спрос на педагогические кад­ры, особенно на руководителей школ и молодых учителей. Международные прогнозы усиливают аргументацию: по данным UNESCO, к 2030 году мировой образовательной системе потребуется дополнительно около 44 млн учителей, чтобы обеспечить всеобщий охват начального и среднего образования. Эксперты OECD предупреждают, что старение педагогических кадров – глобальная тенденция, и к 2030 году в странах ОЭСР более трети учителей будут старше 50 лет, а доля молодых специалистов останется низкой.

Основные вызовы, с которыми сталкивается система образования Казахстана, связаны со старением педагогического корпуса, низкой долей молодых специалистов и региональной диспропорцией. Доля учителей старше 50 лет увеличивается, тогда как молодых специалистов до 35 лет остается около 15%, что ниже среднего показателя OECD. В сочетании с ростом числа детей с особыми образовательными потребностями, внедрением цифровых технологий и повышением требований к образованию это создает риски снижения качества преподавания, ограничения инновационной активности и усиления образовательного неравенства, особенно в сельских и отдаленных районах.

Министерство просвещения продолжит усиливать комплекс мер, включая централизованные программы подготовки и переподготовки педагогов и руководителей школ с цифровой грамотностью и современными образовательными стандартами, программы наставничества и поддержки молодых специалистов, прозрачные карьерные треки, а также повышение престижа профессии через международные стажировки, премии и публичное признание.

Реализация этих мер позволит привлечь и удержать молодых квалифицированных педагогов, повысить профессиональную вовлеченность и мотивацию учителей, улучшить результаты обучения учащихся и создать устойчивый национальный интеллектуальный капитал, который обеспечит конкуренто­способность казахстанской системы образования на международной арене.

Забота о детях и защита их прав

Дети – будущее страны. В Казахстане сегодня проживает около 6 902 500 детей, что составляет треть населения. За последние десять лет их число увеличилось примерно на 1,5 млн, что создает дополнительные вызовы, но одновременно открывает уникальные возможности для формирования нового поколения, способного вести страну вперед. Казахстан – одна из немногих республик, где стратегия защиты прав детей определена Главой государства как приоритетное направление развития общества.

По поручению Президента принят закон, в рамках которого с 2024 года реа­лизуется программа «Национальный фонд – детям». Согласно ей, каждому ребенку на его накопительный счет ежегодно зачисляются 50% инвестицион­ного дохода Национального фонда до достижения им совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на улучшение жилищных условий и получение образования.

За последние три года в Казахстане принято десять законов, усиливающих правовую защиту детей. Введен принцип нулевой терпимости к насилию, ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних, соз­даны региональные органы по защите прав ребенка, усилены требования к опекунам и совместно проживающим лицам. В 2025 году законодательство было дополнительно обновлено: введена административная ответственность за нарушения прав детей, закреплены функ­ции региональных органов, усилены требования к опекунам, а также установлены новые механизмы государст­венного контроля.

Практика подтверждает эффективность этих мер. Число специалистов органов опеки выросло с 303 до 1 028 человек, что позволило перейти от формального контроля к адресной работе с семьями. Внедрение цифрового контакт-центра QR-111 увеличило количество обращений, а антибуллинговая программа «Дос­болLike» снизила уровень буллинга на 2,5%. Разработан ведомственно-координированный алгоритм реагирования на случаи насилия, буллинга и кибербуллинга, что позволяет своевременно выявлять пострадавших детей и помогать им. Во всех школах проводятся «уроки безопас­ности» (более 1,4 млн занятий), охватывая каждый образовательный уровень.

Система инклюзивного и специального образования развивается активно. На сегодня 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из них более 213 тыс. охвачены специальной психолого-педагогической поддерж­кой, для 17 тыс. детей по заключению врачебно-консультативной комиссии организовано индивидуальное обучение на дому. В организациях образования работают свыше 11 тыс. специальных педагогов, 6,5 тыс. детей охвачены индивидуальным сопровождением со стороны педагогов-ассистентов. Функционируют 537 специальных организаций образования.

По прогнозам Национального статистического бюро, к 2030 году детское население Казахстана может вырасти до 7,5–7,7 млн человек, что создаст ежегодную потребность в 5–7 тыс. новых ученических мест и 8–10 тыс. педагогов. Число детей с особыми образовательными потребностями может увеличиться на 20–25%, что потребует расширения сети специальных организаций и подготовки педагогов-ассистентов. Буллинг и кибербуллинг остаются скрытыми рисками. По оценке ЮНИСЕФ, без профилактических мер цифровая агрессия может вырасти на 10–15%.

Государство расширяет образовательную и инклюзивную инфраструктуру, предоставляет психологическую поддерж­ку, проводит работу по профилактике буллинга и кибербуллинга, увеличивает число специальных организаций и готовит педагогов-ассистентов.

Воспитательная работа и дополнительное образование

Два этих вектора образовательной деятельности являются ключевыми факторами формирования личности, способной адаптироваться к вызовам XXI века, обеспечивая развитие гражданской ответственности, трудовой этики, социальной активности, правовой и экологической культуры, критического мышления, навыков сотрудничества и устойчивого поведения. Международные эксперты и прогнозы отмечают, что в ближайшие 10 лет образовательные системы ведущих стран будут все активнее интегрировать воспитательные и ценностные компоненты, рассматривая их наравне с академическими знаниями как стратегический ресурс для развития человеческого капитала.

В Казахстане программа «Адал азамат» направлена на формирование у школьников целостной системы ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Она реализует ценностно-компетентностный подход, обеспечивая не только теоретическое усвоение ценностей, но и практическое применение через учебный процесс, проектную деятельность, внеклассные мероприятия, кружки, спортивные секции и клубы. В учебном и воспитательном процессе приоритет отдается формированию правовой и экологичес­кой культуры, что соответствует национальным инициативам «Таза Қазақстан», «Закон и порядок», «Еңбек адамы».

В 2025⁄26 учебном году в десяти школах и трех колледжах Талгарского райо­на Алматинской области реализуется пилотный проект по формированию законопослушного поведения, профилактике насилия, буллинга и противоправных действий. Успешная реа­лизация проекта станет основой для массового внедрения в других регионах.

Одновременно разрабатывается Единый стандарт экологического просвещения, который позволит системно интегрировать экологическую компетентность в учебный процесс и воспитательную работу. В настоящее время «Зеленые экоклубы» работают в 40% школ, а к 2026 году планируется увеличить охват до 60%, что согласуется с международными практиками вовлечения школьников в экологические инициативы и развитием устойчивого поведения.

В сфере дополнительного образования в разрезе регионов в 2025 году 3,5 млн детей были охвачены кружками и секциями по 380 направлениям. С 1 июня 2025 года в городах Астане, Шымкенте, Атырау, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях стартовал пилотный проект по единому государст­венному заказу на дополнительное образование, в рамках которого проверено 1 804 поставщика услуг, выявлены нарушения и внедрен принцип «один ваучер – один ребенок». Итоги пилота будут подведены в сентябре 2026 года и распространены на другие регионы, что обеспечивает равный доступ к образовательным услугам.

Программа целостной воспитательной работы «Адал азамат», пилотные проекты по правовой и экологической культуре, вовлечение детей в дополнительное образование и интеграция семьи в воспитательный процесс соз­дают условия для формирования поколения, готового к вызовам XXI века, обладающего критическим мышлением, социальными навыками, гражданской ответственностью и устойчивыми ценностями.

Цифровизация

и внедрение ИИ

Глава государства объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта, поставив задачу сделать Казахстан одним из региональных лидеров по внедрению цифровых технологий и ИИ в образование. Создание устойчивой, инновационной и гибкой образовательной системы позволит формировать поколение, конкуренто­способное в условиях цифровой экономики, активно участвующее в социальной и экономической жизни страны и способное эффективно использовать возможности глобального цифрового пространства.

В Казахстане цифровизация образования началась с разработки учебных планов по «Цифровой грамотности» и «Информатике» для 1–9-х классов, что создало основу для формирования цифровых навыков и понимания принципов работы интеллектуальных систем. Создание Национальной образовательной базы данных на платформе QazTech позволит формировать цифровые профили учащихся, выстраивать индивидуальные образовательные траектории, повышать вовлеченность учеников и качество усвоения материа­ла. Национальная образовательная платформа объединит образовательные сервисы и госуслуги, а ИИ-агенты помогут педагогам оптимизировать рутинные процессы и сосредоточиться на развитии каждого ученика.

Подготовка педагогов к работе с ИИ является приоритетом. В 2025 году на платформе «Өрлеу» были размещены онлайн-курсы по ИИ, которые прошли более 240 000 учителей. В 2026 году в рамках проекта ChatGPT Edu более 200 000 педагогов научатся создавать собственных ИИ-ассистентов для снижения рутинной нагрузки. Эти программы охватывают все уровни образования – от дошкольного до технического и профессионального. Сотрудничество с MIT в проекте Day of AI Qazaqstan направлено на повышение ИИ-грамотности школьников и подготовку педагогов к преподаванию основ искусственного интеллекта. Планируется обновление школьных предметов с интеграцией ИИ и создание курса основ искусственного интеллекта для родителей, чтобы повысить их вовлеченность в цифровое образование детей. Комплекс этих инициатив делает образовательный процесс более технологически продвинутым.

В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерство просвещения продолжит работу по повышению качества образования и безо­пасности детей, а также социального статуса педагогов и их квалификации.