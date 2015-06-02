"Байтерек" увидели с Балкан Глеб МАЛЫХ

Председатель правления Национального холдинга "Байтерек" Куандык Бишимбаев встретился с побывавшими в Астане представителями хорватских компаний. Гости представили краткий обзор своего бизнеса, а также рассказали о перспективных направлениях для создания совместных производств с казахстанскими партнерами на территории нашей страны.



В частности, сторонами был проявлен совместный интерес к возможности создания в Казахстане производства детского питания.



– Наша компания имеет ноу-хау в этой области, у нас есть необходимые ресурсы для того, чтобы участвовать в этом проекте и помочь создать под нашим брендом подобное производство у вас, – сказал в ходе встречи член правления компании PODRAVKA Дамир Перлок.



В свою очередь К. Бишимбаев отметил, что холдинг может выступить в данном проекте в качестве государственного финансового партнера.



Своими разработками в области производства мобильных робототехнических комплексов для армии и полиции на дистанционном управлении, а также для чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных операций и пожаротушения в особо опасных условиях готова также поделиться с Казахстаном хорватская компания Dok-Ing.



– Казахстанские компании заинтересованы в создании частичной локализации робототехники. Но необходим выкуп или передача наших технологий, которые очень специфические, хотя такой опыт с Российской Федерацией мы уже имеем, – отметил представитель компании Константин Дарманьян.



Генеральный директор хорватской HS PRODUKT Желко Павлин заявил, что компания может полностью обеспечить оружием правоохранительные органы Казахстана, поскольку предприятием производится 125 моделей пистолетов и 5 моделей автоматических винтовок с полным сопутствующим оборудованием.



Предварительные договоренности о сотрудничестве также были достигнуты с компанией SESTAN-BUSCH, выпускающей 15 моделей боевых шлемов со всеми необходимыми сопутствующими элементами – камерой, радиопередатчиком, противогазом. По итогам встречи глава холдинга "Байтерек" поблагодарил представителей хорватских компаний за желание инвестировать в нашу страну. По его словам, все предложенные проекты интересны для холдинга, особенно развитие пищевой промышленности, производство артиллерии и военного обмундирования. В случае наличия реальных проектов и идей для реализации в Казахстане холдинг готов рассмотреть предложения с точки зрения финансовой поддержки.