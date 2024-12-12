Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

Елена Блиновская © Владимир Гердо/ ТАСС

«Королева марафонов» Елена Блиновская просит Верховный суд России вернуть на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд ее иск к ИФНС России по Москве о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых после части погашения блогером составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении ТАСС, сообщает Kazpravda.kz

«По налоговому спору Блиновской Елены Олеговны в Верховный суд Российской Федерации подана кассационная жалоба», - говорится в документах.

Там указано, что блогер просит Верховный суд отправить материалы дела по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства».

26 декабря 2023 года в Арбитражный суд Москвы Блиновская обратилась с иском о признании незаконным решения ИФНС России №6 по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в котором просила о снижении налогов, пени и штрафа. Суд ей в этом отказал 2 апреля 2024 года, а вслед за ним 17 июня аналогичное решение принял Девятый Арбитражный апелляционный суд. Кассационная жалоба блогера была также отклонена Арбитражным судом Московского округа в октябре.

Как было установлено в различных инстанциях арбитражного суда, схема Блиновских заключалась в регистрации новых участников по реализации их интеллектуальных продуктов при достижении супругами и каждым последующим участником схемы предельных показателей для применения дробления бизнеса. Все участники схемы, оплачивающие счета семьи блогера по указанию Блиновской, осуществляли реализацию интеллектуальной деятельности Блиновских. При этом деньги, поступающие на расчетные счета участников схемы, расходовались в интересах Блиновских, а также в целях ведения бизнеса всех участников схемы (реклама, разработка сайтов и приложений, совместные корпоративные мероприятия).

Не согласившись с этими решениями, Блиновская обратилась в Верховный суд РФ.

Напомним, Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.