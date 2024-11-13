«Королеву марафонов» Блиновскую признали в РФ банкротом

«Суд отклонил ходатайство юристов Блиновской об отложении судебного заседания и признал ее банкротом, а также ввел процедуру реализации имущества», - сказал собеседник агентства.

Ранее юристы Блиновской просили отложить судебное заседания. Такое же ходатайство было заявлено и налоговым органом. По мнению сторон, рассмотреть этот вопрос было необходимо позднее, «когда будут заключены и исполнены договоры по продаже имущества Блиновской, в том числе дома в коттеджном поселке «Миллениум парк», другой недвижимости и автомобилей», рассказал ТАСС юрист блогера Иван Морозов.

Судом назначен финансовый управляющий, который должен будет найти все имущество Блиновской и продать его на торгах. Также финансовый управляющий может оспорить ранее заключенные сделки по продаже ее имущества.

Напомним, что «королева марафонов» Елена Блиновская, по версии следствия, за 2019-2021 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года она была задержана при попытке покинуть Россию. Ей предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.