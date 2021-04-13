Коронавирус
Более 4,5 тыс. астанчан привили вакциной от КВИ за день
В Нур-Султане свыше 4 500 человек получили вакцину против коронавирусной инфекции в первый день массовой вакцинации населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По данным Управления общественного здравоохранения эти показатели следуют из вакцинации в организациях ПМСП и организованных прививочных пунктов в ТРЦ "Mega Silk Way".

Как отметили в ведомстве, вакцинацию получили люди в возрасте от 20 и до 90 лет.

Постановлением главного государственного санитарного врач РК отменена верхняя возрастная граница для получения вакцины, напомнили в акимате.

"Мы одни из первых подвергаемся заболеванию. В прошлом году было очень страшно. Я еще хочу воспитывать своих внуков, поэтому я не задумывался прививаться или нет. Когда узнал, что нам тоже можно получить вакцину, обрадовался и пришел в поликлинику. Хочу прожить здоровым", - поделился мнением 72-летний житель города Кайыргелди Жуманов.

Медицинские работники тоже отмечают положительную тенденцию в получении вакцинации граждан.

"Мы видим, что много желающих получить прививку. Нас это радует. Если честно, поначалу мы думали, как же все будут проходить. Думали, что у людей будет негодование по поводу прививки от КВИ, но нет. Многие говорят, что читали новости, видели только положительные отзывы и не замечали сильных побочных эффектов. Многие поняли, что опасности для здоровья от вакцины никакой нет, а только польза и профилактика", - говорит старшая медсестра Городской поликлиники №2.

Напомним, что 12 апреля в столице стартовала массовая вакцинация всех желающих привиться против коронавирусной инфекции. В планах охватить более 640 тысяч горожан или 60% населения - согласно возрастным ограничениям и медицинским показателям. Вакцинация проходит в организациях ПМСП столицы (списки организаций указаны на сайте УОЗ города) и в ТРЦ "Mega Silk Way".

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов.

По состоянию на сегодня в Нур-Султане против коронавирусной инфекции прививки получили около 34 тысяч человек.

Популярное

Все
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
В кумысном промысле душа необходима
Брал на дело, потратил на кудалык
Через тернии – к мечте стать полицейским
Где жить бездомышам?
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Труженик эпохи независимого Казахстана
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Инициативы повышенной важности
По долгу службы и зову сердца
Инструменты укрепления единства
Свежий взгляд на рутинную работу
Съедают подчистую
Обитель искусства
Наша работа – о госслужащих забота!
Нас не слышат!
Мы убиваем их, они убивают нас
Прежде всего – контроль
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]